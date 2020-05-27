Rahmi Anıl Başaran, resmen Trabzonspor'da
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Rahmi Anıl Başaran, resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı resmen transfer etti.

Rahmi Anıl Başaran, resmen Trabzonspor'da
27.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:35

Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı resmen transfer etti.

Bordo-mavili kulübün transfer hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne;

Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

Futbolcunun, şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) yüzde 10'u, ödenecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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