Rahmi Aktepe, TBD'ye yeniden başkan seçildi Açıklaması

Türkiye geneli 10 şubenin ve delegelerinin yoğun katılım gösterdiği Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu'nda Rahmi Aktepe tekrar başkan seçildi.

Türkiye geneli 10 şubenin ve delegelerinin yoğun katılım gösterdiği Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu'nda Rahmi Aktepe tekrar başkan seçildi.

TBD'nin 33'üncü Olağan Genel Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirdi.

Aktepe, Genel Kurulu'n açılışında yaptığı konuşmada, TBD'nin kuruluşunun 50'nci yılında da ülkede bilişime yön verdiğini belirterek, Türkiye'de bilişimin ve teknolojinin dünya standartlarının üzerinde yer alması için hiç durmadan gönüllük esasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TBD olarak tek gayelerinin, teknoloji üreten Türkiye için teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen toplum yaratmak olduğunu dile getiren Aktepe, şöyle konuştu:

"Bunun yanında kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi oluşmasına yardımcı olarak nitelikli insan gücüyle uluslararası düzeyde rekabet edebilir, bilişim tabanlı üretim sektörü inşa etmektir. Bu doğrultuda 50 yıldır devletimizin en üst kademelerinden başlayarak, özel şirketlerin gelişimini destekleyecek etkinlikler, çalıştaylar düzenliyor ve raporlar hazırlıyoruz. TBD 50'nci yılında da ülkemizde Bilişim Kültürünü yaymaya çalışan bir sivil toplum öncü hareketi olmaya devam edecekti."

Rahmi Aktepe başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu

Açılış konuşmasının ardından TBD Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu. TBD Merkez ve şubelerinin görüş, öneri ve projeleri görüşüldü. TBD Merkez Yönetim, Denetim, Onur Kurulları seçimiyle beraber Rahmi Aktepe başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Elazığ, Van, Adana, Kayseri şube başkanlarının da hazır bulunduğu Genel Kurul'da Rahmi Aktepe oy birliğiyle başkan seçildi.

TBD Yönetim Kurulu Rahmi Aktepe, Atilla Aydın, Nuray Başar, Melahat Bilge Demirköz, Şeyda Ertekin, Meltem Eryılmaz, Lütfi Özbilen, Ceyda Süer, Adem Şahin, Ahmet Tosunoğlu, Fatoş Yarman Vural, Mehmet Ali Yazıcı ve Anıl Yılmaz'dan oluştu.

"Kendimize yeni hedefler öngördük"

Aktepe, daha sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler doğrultusunda kendilerine yeni hedefler de öngördüklerini belirterek, oluşturdukları TBD Bilişim Standartları Platformu aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası dijital dönüşüm teknolojileriyle ilgili standartların geliştirilmesini TSE ile beraber yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aktepe, dijital dönüşüm konusunda BTK ile çalışma ve etkinliklerin sürdürüldüğünü anlattı.

Aktepe, Türkiye'de bilişim ve sayısal dönüşümün varlığı ve boyutlarında TBD'nin geçmişte de bugün de çok büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Tüm seslere kulak vererek, birlikteliği hedefleyerek, katılımcı, hoşgörü ve eşitlik ilkesine bağlı hareket ederek bu konumumuzun süreceğine inanıyoruz. TBD hiç durmadan ülkemize katkı sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal