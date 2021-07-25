Rahmetli Gazeteci Binzet'in kabrini ziyaret etti
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Rahmetli Gazeteci Binzet'in kabrini ziyaret etti

Rahmetli Gazeteci Binzet'in kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla rahmetli Gazeteci Fadıl Binzet'in kabrini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla rahmetli Gazeteci Fadıl Binzet'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Dağtekin beraberinde İl Başkan Yardımcısı Emrah Erkan Bulucu ve gazetecilerle ile birlikte 2017'de yaşamını yitiren Adıyaman'ın duayen gazetecilerinden Fadıl Binzet'i kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette oğlu Ferit Binzet ile birlikte bir süre sohbet eden Başkan Dağtekin, Fadıl Binzet ile olan hatırlarını yad etti. Gazeteci Fadıl Binzet'in meslek hayatı boyunca usta bir kalem, usta bir yazar olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin "24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı vesilesiyle bu anlamlı günde Adıyaman'ımızın en değerli gazetecilerimizden Fadıl Biznet'i kabri başında ziyaret etmek istedik. Fadıl Binzet ağabeyimiz, şahsiyetli, onurlu Türkiye'de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş usta bir kalem ve fikir erbabı bir gazeteciydi. Geride güzel hatırlar bıraktı. Kendisini her zaman Adıyaman'da saygıyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin ve inanıyorum ki genç gazeteci kardeşlerimizde güzel bir numune-i imtisal olarak Fadıl Binzet ağabeyimizi kendilerine örnek alıyorlardır. Bugün hala onun çektikleri fotoğraflar ve haberler Adıyaman'ımızın yakın geçmişine ışık tutuyor. Gönlü o kadar Adıyaman sevdasıyla doluydu ki, arşivinde bulundurduğu ve adeta hazine niteliğinde ki fotoğraf arşivi bunun en güzel göstergelerindendir. ve gençlerimiz hala kendisinin o dönemlerde çektiği fotoğraf arşivleri sayesinde Adıyaman'ımızın geçmişini tanıyor, biliyor. Bizlere çok anlamlı bir miras bıraktı. Çok kıymetli oğlu ve aynı zamanda baba mesleği olan gazeteciliği en güzel şekilde sürdüren Ferit Binzet, bir babanın bırakacağı en güzel servet olan o erdemi gururla taşımaktadır. Kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Rahmetli Gazeteci Binzet'in kabrini ziyaret etti
Rahmetli Gazeteci Binzet'in kabrini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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