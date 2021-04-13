"RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN" Türkiye'nin yardımlarıyla ramazanın bereketi dünyayı saracak

Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak.

Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, ramazan ayında yardım kuruluşları eliyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insanın yüzünü güldürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl da iftar sofraları kurulamayacak ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık ve kumanyalar dağıtılacak.

Türk Kızılay, 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Bu yıl ramazan kampanyasını "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürdürecek olan Türk Kızılay, 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Bunun için yaklaşık 225 milyon liralık bir bütçenin halihazırda bir kısmını ayıran, bir kısmını da ramazan süresi içerisinde toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Kızılay'ın, ramazan ayı boyunca 60 bin gönüllüsü sahada olacak.

Ramazanda 26 sabit, 44 seyyar aşevinde 2 milyon 256 bin kişiye sıcak iftar menüsü çıkarmayı planlayan Kızılay, kurban paylarının da dağıtılmasına devam ediyor, ramazan ayında da ellerinde kalan 570 bin adet yaklaşık sekizyüzer gramlık kavurma konservelerini 2 milyon 280 bin insana ulaştıracak.

Yaklaşık 206 bin aileye ramazanda beşyüzer liralık nakit yardım yapacak olan Kızılay, 103 milyon lira nakit yardımı bu ailelere ulaştıracak.

İzmir başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun'a 23 milyon liralık, afetten etkilenen vatandaşlara ramazan ayında nakit yardım ulaştıracak olan Kızılay, bu yardımları şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Ramazan boyunca 40 bin aileye 250 liralık mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon lira değerinde destek verecek olan Kızılay, 175 bin gıda kolisini de 700 bin kişiye ulaştıracak.

300 bin kişilik giyim yardımının yanı sıra, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuk için de çocuk ramazan kolisi hazırlayan Türk Kızılay, yurt dışında 18 farklı ülkedeki delegasyonu aracılığıyla 102 bin gıda kolisini dağıtacak.

Yurt dışında da insanlara bayramlık temin edip onların bayramı huzur ve onurla geçirmesini sağlamayı hedefleyen Kızılay, 110 bin kişiye de bayramlık giysi desteği sağlayacak.

TDV 61 milyon liralık yardım yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile birlikte bu yıl da ramazan vesilesiyle yardım organizasyonları yapacak olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla çalışmalarını yürütecek.

Ramazan faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye ve 75 ülkede 208 bölgede 61 milyon lira değerindeki yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan TDV, yurt içinde 100 liralık 77 bin 10 alışveriş kartı, 200 lira değerinde ürünlerin bulunduğu 1100 gıda kolisi ile ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara 150 liralık 7 bin 400 bayramlık kıyafet dağıtacak.

Yurt dışında ise 99 bin 810 gıda paketi, 58 bin 350 iftar-kumanya ve 14 ülkede 11 bin 750 bayramlık kıyafet dağıtacak olan TDV, toplamda 569 bin 150 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vakıf, bu yardımların yanı sıra DİB ve TDV ile birlikte yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 36 ülkede 90 bin Müslümana Kur'an-ı Kerim de hediye edecek.

İHH yardımlarıyla 2 milyon kişiye ulaşacak

"Ramazan'da Umut Var" sloganıyla faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Kumanya ve gıda dağıtımları yapan, zekat, sadaka, fitre ve bağışları, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İHH, bu ramazanda, Türkiye dahil 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.

Bu yıl da Türkiye ve dünyadaki yetimlerle ailelerine destek olacak olan İHH, yetimlere bayramlık giysiler hediye edecek, kumanyalar dağıtacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunacak.

İHH'nin bütün bu yardımlarından Türkiye'de ve dünyada toplamda yaklaşık 2 milyon kişi yararlanacak.

Ramazanda yaklaşık 140 bin kişiye hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarını ulaştıracak olan İHH, Türkiye'de ve yurt dışında 201 bin 547 kumanya paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Türkiye'nin 81 iline 84 tırla gıda kolileri dağıtacak olan İHH, dağıtımlara başlanan kumanyalarda, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş veya yetim ailelere öncelik verecek.

Ağırlıklı olarak yurt dışında 883 bin 435 kişiye iftar verecek olan İHH, sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurmasını sağlayacak.

Vakıf, dünyanın dört bir yanında 27 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık kıyafet dağıtacak.

Deniz Feneri 20 ülkede ramazan yardımı yapacak

Ramazanda yurt içi ile yurt dışında 20 ülkede 15 bin aileye gıda kolisi dağıtacak olan Deniz Feneri Derneği, 5 bin yetim çocuğa da yüzyirmibeşer liralık bayram harçlığı verecek.

Dernek, Suriye'nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık dağıtacak.

İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapacak Deniz Feneri, her türlü ihtiyacını karşıladığı Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn, Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik ürünleri dağıtacak.

Hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını ramazanda keserek ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak olan dernek, adak kurban için yurt içi 1.400 lira, yurt dışı ise 770 lira fiyat belirledi.

Sadakataşı Derneği'nden "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısı

Sadakataşı Derneği, "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'ü aşkın bölgede ramazan çalışmaları yapacak.

Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye'de olmak üzere toplam 25 bin aileye kumanya ulaştıracak olan Sadakataşı, Türkiye'de 6 bin aileye 200 liralık market kartı dağıtacak.

Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapacak olan dernek, ramazan yardımları kapsamında Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş başta olmak üzere 30 ülkede 5 bin aileye zekat, fidye ve fitre dağıtacak.

Yardım faaliyetlerinin yapılacağı 30 ülkede 6 bin çocuğa bayramlık giysiler ve oyuncaklar hediye edecek olan dernek, ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserlerle su kuyularının temel atma ve açılışlarını gerçekleştirecek.

Dernek, ramazan kumanyası, market kartı ve bayramlık bedelini 200 lira olarak belirledi.

Cansuyu kriz bölgelerini önceleyecek

"Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla ramazan çalışmalarına başlayan Cansuyu Derneği, ramazan ayında kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekat, fitre ve bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar yardım organizasyonları düzenleyecek.

Ramazanda, pandemi nedeniyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden dernek, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek, yardımlarını ulaştıracak.

Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan dernek, ramazan ayı bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını tamamladı.

Cansuyu, kumanya bedelini 150 lira, yurt dışı iftar bedelini ise 25 lira olarak belirledi.

Beşir Derneği zekat ve fitreleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

"Ramazan Paylaşmaktır" sloganıyla bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Beşir Derneği, 50 bin kişiye kumanya ve temel ihtiyaç malzemeleri, yurt içi ve yurt dışında 60 bin kişiye fitre, Arakan ile Suriye'nin Cerablus bölgesindeki aşevlerinden 90 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak.

Günlük 750 bin ekmek üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan dernek, Beşir destek kart ile 10 binden fazla aileye gıda temel ihtiyaç malzemeleri, giyim ve bayramlık hediyeleri dağıtacak.

Ramazan ayı boyunca gıda kumanyası, zekat, fitre, fidye ve bayramlık dağıtımlarıyla toplanan bağışları çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak olan Beşir Derneği, yetim, öksüz ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara da bayramlık dağıtacak.

Ramazanda, "Bir kap, bir kalp" projesiyle hayırseverlerin kendi evlerinde hazırladığı iftariyeliklerden ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, 50 bin insanın ev yemeğine ulaşmasını sağlayacak.

Yardımeli Derneği 50 bin aileye ulaşacak

Yardımeli Derneği, ramazan ayında yurt içi ve dışında 50 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Yurt içinde 81 ildeki ekipleriyle destek ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan dernek, salgın tedbirleri kapsamında, kalabalık ve toplu organizasyonlar düzenlemeyecek, yardımları ihtiyaç sahiplerine doğrudan teslim edecek.

Yardımeli Derneği, hayırseverlerin bağışlarını hediye alışveriş kartları, kumanya ve gıda paketleri, bayramlık kıyafetler, ev eşyaları, temizlik ürünleri ve nakdi yardımlara dönüştürerek, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ulaştıracak.

Ramazanda Filistin ve Gazze, Asya, Afrika, Balkanlar, Anadolu ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Müslümanlar ile tedbirler alınarak uygun yerlerde iftar sofraları kuracak olan dernek, hazırlanan iftariyelikler ve sıcak yemekleri evlere ulaştıracak.

Yardımeli, infak, fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine bayramdan önce ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları 16 ülkede kumanya dağıtıp iftar sofrası kuracak

Gıda yardımları da yapan Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 16 ülkede kumanya dağıtımı yapacak, iftar sofraları kuracak.

2012 yılından beri Afganistan, Yemen, Çad, Somali, Nijer, Suriye'de binlerce muayene ve beslenme tedavisi sağlayan Yeryüzü Doktorları, bu ramazanda da Afganistan, Yemen ve Çad'da 23 merkezde 11 mobil ekiple beslenme tedavilerini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız