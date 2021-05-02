RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri ramazan sofralarını süslüyor
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri ramazan sofralarını süslüyor

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri ramazan sofralarını süslüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin yemek kültürüyle adından söz ettiren kentlerinden Şanlıurfa'da, tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda pişirilerek sofralardaki yerini alıyor.

Türkiye'nin yemek kültürüyle adından söz ettiren kentlerinden Şanlıurfa'da, tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda pişirilerek sofralardaki yerini alıyor.

Damak tadına önem verenlerin hem gözüne hem de midesine hitap eden Şanlıurfa'da etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluşturuyor.

Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının kendine has özellikleriyle yaşandığı kentte, iftar saatinin yaklaşmasıyla, kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden kek, dolma ve güvece kadar birçok lezzet, yeni tip koronavirüs önlemleri altında taş fırınlarda, odun ateşinde fırıncılar tarafından özenle pişiriliyor.

Daha sonra yöreye özgü tırnaklı ve lavaş ekmekle fırından alınan yemekler, iftar sofralarını süslüyor. Sahurda dahi iş yoğunluğunun oluştuğu taş fırınlarda pişen birbirinden lezzetli yemekler damakları tatlandırırken, fırıncılar da ramazan ayında daha fazla mesai harcıyor.

"Ramazanda pişirdiğimiz yemeklerin sayısı çok artıyor"

Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde fırın işleten Ali Doğan, AA muhabirine, ramazan ayında iş yoğunluklarının arttığını söyledi.

Yemek kültürünün çok çeşitli olmasından dolayı fırınların tercih edildiğini belirten Doğan, "Özellikle ramazan ayında fırında pişirdiğimiz yemeklerin sayısı çok artar. Yemek tepsilerinin yanında lahmacun, çömlek, pide gibi çok sayıda yemeği fırında pişiriyoruz. Yoğunluğu azaltmak için vatandaşlardan yemeklerini erken getirmelerini söylüyoruz. Buna rağmen yoğunluktan biz hem çok yoruluyoruz hem de orucumuzu fırında açmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Fırıncı Mahmut Şimşek ise oruçlu olmaları ve havanın sıcak olması nedeniyle ocak başında zor anlar yaşadıklarını ifade etti.

Yoğunluğa rağmen yemekleri en lezzetli şekilde pişirmeye gayret gösterdiklerini anlatan Şimşek, "İşimizin zorluğuna rağmen vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız taş fırınlarda pişen yemeklerin ayrı bir lezzet kazandığını belirterek yemeklerini taş fırınlarımızda pişiriyorlar. Özellikle tepsi kebabı, patates, soğan, domates, patlıcan yemekleri odun ateşinde lezzetleniyor. Biz de bu yemekleri güzelce pişirerek iftar sofralarına eşsiz tatlar kazandırdığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"Taş fırında pişen yemeğin lezzetini yiyenler bilir"

Fırın müşterilerinden Halil Temiz de taş fırınların kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sahurda dahi fırına yemek getirerek pişirilmesini beklediğini kaydeden Temiz, "Taş fırında pişen yemeklerin tadı da lezzeti de çok güzel oluyor. Gerçekten taş fırında pişen yemeğin lezzetini yiyenler bilir. Bu nedenle hangi yemeği yaparsak yapalım getirip taş fırında pişirtiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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