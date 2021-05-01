RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Samsun'un tescilli lezzeti "nokul" ramazan sofralarını süslüyor
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Samsun'un tescilli lezzeti "nokul" ramazan sofralarını süslüyor

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Samsun'un tescilli lezzeti 'nokul' ramazan sofralarını süslüyor
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un tescilli lezzeti "nokul", uzun süre tok tutan ve enerji veren özelliği dolayısıyla ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Samsun'un tescilli lezzeti "nokul", uzun süre tok tutan ve enerji veren özelliği dolayısıyla ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Coğrafi işaretli ürünlerden biri olan nokul, kentte yüz yıllardır damakları tatlandırıyor.

Bayramların vazgeçilmez tatlılarından nokul, uzun süre tok tutma özelliği dolayısıyla ramazanda iftar ve sahur sofralarında da kendine yer buluyor.

Kentte dördüncü kuşak olarak tatlıcılığı devam ettiren Neşet Faris Yüksel, AA muhabirine, mesleği babası Çetin Yüksel'den 7 yaşında öğrendiğini söyledi.

Nokulun Bafra yöresinin geleneksel lezzetleri arasında bulunduğuna işaret eden Yüksel, bol ceviz ve kuru üzümle yapılan nokula şeker katılmadığını, şerbetsiz bir tatlı olarak satıldığını belirtti.

Yüksel, Osmanlı zamanında Bafra'dan Samsun'daki fabrikaya kağnılarla tütün taşıyanların, uzun süre bozulmadan tüketilebildiği için yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan nokulun bugüne kadar geldiğini vurguladı.

Yörede nokulun sevilerek tüketildiğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Aslında sürekli yapılır yöremizde ama ramazanlardaki önemi ve tadı bir başka. Her evin sofrasında olmazsa olmazdır. Hele hele bayramlar, nokulun sofrada görülmesiyle tamamlanır. Bayramlarda zengin fakir herkesin sofrasında nokul vardır. İnsanlar gün boyu aç kaldıkları için nokul ile sofralarını zenginleştirebilirler, tatlı ihtiyaçlarını giderebilirler. Tok tutma özelliği, enerji vermesinden dolayı sahurda da tüketebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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