RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet "zülbiye" iftar sofralarını tatlandırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet "zülbiye" iftar sofralarını tatlandırıyor

RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet 'zülbiye' iftar sofralarını tatlandırıyor
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

Farklı lezzeti, ilginç hikayesiyle dikkati çeken ve İzmir'in Bergama ilçesinde sadece ramazanda satışa sunulan zülbiye tatlısı, iftarlarda sofraları tatlandırmaya devam ediyor.

İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi
MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi

Farklı lezzeti, ilginç hikayesiyle dikkati çeken ve İzmir'in Bergama ilçesinde sadece ramazanda satışa sunulan zülbiye tatlısı, iftarlarda sofraları tatlandırmaya devam ediyor.

Rivayete göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şam'da askerlik yapan Bergamalı bir tatlıcının 1800'lü yıllarda görev dönüşü memleketine getirdiği zülbiye, ufak değişikliklerle bugüne kadar devam eden bir ramazan geleneğine dönüştü.

İlçede çokça beğenilen ve birçok tatlıcıda sadece ramazanda üretilen lezzet, iftarların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Özel hazırlanan hamurdan yapılan tatlı için sahurun ardından mesaiye başlayan üreticiler, talepleri karşılamak için iftar saatine kadar hummalı çalışma yürütüyor.

Bergama'da "ramazan tatlısı" denilen zülbiye, farklı kentlerdeki meraklılarına da kargoyla gönderilebiliyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine, ilçenin tarihi değerleriyle ön plana çıktığını, "Bergama tatlısı" olarak bilinen zülbiyenin de bu anlamda önem taşıdığını ifade etti.

Tatlının Türkiye'de sadece Bergama'da üretildiğini tahmin ettiklerini dile getiren Koştu, şunları kaydetti:

"Ramazanda misafirlerimiz sırf bu tatlıyı alabilmek için Bergama'ya gelir. Bu tatlı ilçede ramazanın geldiğini gösteren en güzel geleneklerden biri. Dededen toruna gelen helvacılarımızın vitrinlerini süsleyen bu lezzet, herkes tarafından beğenilir. Vitrinlerde bu tatlı göründüğü zaman ramazanın geldiği anlaşılır. Çocukluğumuzdan bugüne büyüklerimizden gördüğümüz, ramazanda iftarlarda hediye götürdüğümüz en önemli unsurumuzdur. Genellikle iftarda tüketilir. Dışarıdan gelen misafirlerimize de bunu ikram ederiz. İlk kez yiyenler bunu merak ediyor."

Ailesinin asırlardır sürdürdüğü mesleği devam ettiren helvacı Zeki Demeli de dedesinin dedesinin 1800'lü yılların sonunda Şam'da askerlik yaparken zülbiye tatlısını çok beğendiğini ve yapımını öğrenerek memleketine döndükten sonra bunu üretmeye başladığını anlattı.

Kısa süre içinde müşterilerinin tatlıyı beğenmesi üzerine büyük dedesinin bunu ramazan geleneğine dönüştürdüğünü dile getiren Demeli, kendilerinin de geleneği sürdürdüklerini kaydetti.

"Aşırı talep var"

Zeki Demeli, ramazanda tatlıya talep nedeniyle "tatlı bir yorgunluk" yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Un, nişasta, şeker ve maya ile geceden hazırladığımız hamuru sahur vaktine kadar kabarması için kazanda bekletiyoruz. Daha sonra halka şeklinde biçim verilen hamurları kızgın yağda kızartıyoruz. Kızartma işlemi bittikten sonra bu halkalar demir bir çubuğa geçirilerek bitkisel boyanın içine atılıyor. Kırmızı bir renge kavuşan tatlıyı daha sonra şerbet kazanına atıp tüketime hazır hale getiriyoruz. Saat 04.00'te çalışmaya başlarız ve işimiz iftara kadar devam eder. Özellikle ramazanın ilk günleri olması dolayısıyla aşırı bir talep var. Farklı kentlerde yaşayan Bergamalılar da bu ürünü istiyor. Kargoyla onlara da göndermeye çalışıyoruz. Kilosu 30 liradan satılıyor."

Yeğen Mustafa Demeli ise ramazanda oluşan yoğunluk nedeniyle amcasına destek olmak için dükkanda çalıştığını belirtti.

Ramazan gelmeden önce müşterilerin geleneksel olan tatlıyı sormaya başladığını anlatan Demeli, "Öğlen saatlerinde satışına başladığımız zülbiye tatlısı için iftara doğru kuyruk oluşuyor." dedi.

Vatandaşlardan Bekir Çetin, zülbiye tatlısını çok beğendiğini, bu özel lezzet için ramazanı heyecanla beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet "zülbiye" iftar sofralarını tatlandırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:59:56. #1.16#

title