RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti "Kilis tavası" iftar sofralarını şenlendiriyor
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti "Kilis tavası" iftar sofralarını şenlendiriyor

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tavası, dillere destan tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tavası, dillere destan tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Yörede doğal ortamlarda yetişen kuzuların etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tavası, domates, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor.

Genellikle kentte faaliyet gösteren kasapların hazırladığı, tüm malzemelerin yoğrulduktan sonra tepsiye dizilip üzeri domates ve biberlerle renklendirilen Kilis tavası, mahalledeki taş fırınlarda özenle pişiriliyor.

Yöreye özgü pideyle tüketilen Kilis tavası, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kasaplar, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şevket Memiler, AA muhabirine, kentte akla gelen ilk yemeğin Kilis tavası olduğunu söyledi.

Kilis tavasının Osmanlı dönemine uzanan bir lezzet olduğuna işaret eden Memiler, "Kilis tavası yaklaşık 1500 yılından beri yapılan 500- 600 yıllık bir geleneği olan yemektir. Atalarımız bunu son derece güzel lezzetiyle yaparlardı. Günümüzde güncelliği devam ediyor. Kilis'te özellikle akşamları evlerde misafirler olduğunda vazgeçilmez bir yemektir. Hem basit hem lezzetli hem de ucuz bir yemektir. Kilis tava genelde kasaplarda yapılır." dedi.

Ramazanda en çok Kilis tavası rağbet görüyor

Kasap Uğur Kırşanlıoğlu da Kilis tavasının kentin önemli bir lezzeti olduğunu ve yıllardır değişmeyen lezzetiyle her dönemde ilgi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır kasaplık yaptığını anlatan Kırşanlıoğlu, ramazanda lahmacun, oruk kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavasının talep gördüğünü belirtti.

Kırşanlıoğlu, yemeğin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, "Kilis'te en çok tüketilen yemek Kilis tavası. Kuzu etiyle yapılıyor. İçerisine taze biber, sarımsak, maydanoz, altına mevsimine göre patlıcan veya patates koyuyoruz. Kente gelip de Kilis tavsı yemeden gitmeyen yoktur. Meşhur bir lezzettir." dedi.

Kilis tavasının çok lezzetli olduğunu aktaran Kırşanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Malzemeleri zırhtan geçirip taş fırında pişiriyoruz. Emek istiyor. Normal zamanlarda çok tüketiliyor. Ramazanda da Kilis tavası olmazsa olmazlarımızdandır. İftar için en çok satılan şey Kilis tavasıdır. Lahmacun da yeniliyor ama en çok tava tüketiliyor. Hiç yenilmeyen ev yoktur, muhakkak her eve bu lezzet giriyor. Çok yoğun bir talep var. Herkesi Kilis tavası yemeye davet ediyorum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla paket servis hizmeti de verdiklerini kaydeden Kırşanlıoğlu, Kilis tavasını tatmak isteyen herkesi kente beklediklerini sözlerine ekledi.

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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