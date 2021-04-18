RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Nevşehir'de İHH'nın "iyilik elçileri" her gece ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Nevşehir'de İHH'nın "iyilik elçileri" her gece ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Nevşehir'de İHH'nın 'iyilik elçileri' her gece ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gençlik Teşkilatı gönüllüleri, ramazanda geceleri sokak sokak gezip, ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi ulaştırıyor.

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Nevşehir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gençlik Teşkilatı gönüllüleri, ramazanda geceleri sokak sokak gezip, ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi ulaştırıyor.

İçerisinde ailelerin bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayacak gıdanın bulunduğu paketler ve un çuvallarını araçlara yerleştiren gönüllü gençler önceden belirledikleri ailelerin evlerinin yolunu tutuyor.

Getirdikleri malzemeleri evlerin kapısına bırakıp, zile basarak aileyi uyaran gönüllüler, başka ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yeniden yola devam ediyor.

Bu çalışmayı ramazan boyunca sürdürecek "İyilik elçileri" adı verilen yardım gönüllülerinden Halil Arı, AA muhabirine, "İyilik her zaman, her yerde" sloganıyla yürütülen çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Arı, insanların rencide olmamasını sağlamak adına sokağa çıkma kısıtlamasında dağıtım yaptıklarını ifade ederek, sistemlerinde ihtiyaç sahibi olarak kayıtlı olan ailelerin bazıları ile çoğu zaman kendilerinin bile karşılaşmadığını aktardı.

"Komşuları görmüyor rencide olmuyorlar"

Yardım gönüllüsü olarak 5 yıldır çalışmalara katıldığını anlatan Arı, "Ramazanda iftar sonrası depodan gıda kolilerini alıp, önceden belirlediğimiz adreslere dağıtıyoruz. İnsanların komşusuna bile mahcup olmaması amacıyla gece sessizce dağıtım yapıyoruz." dedi.

Arı, ailelerin çoğunun bilgisinin kendilerinde mevcut olduğunu, kaydı olmayanların da koliyi bırakırken bilgilerini aldıklarını belirterek, kolilerde, bakliyat, salça, yağ, un ve çocuklar için çikolata, balon gibi ürünler bulunduğunu kaydetti.

"Gece dağıtınca fazlaca mutlu oluyoruz. Bu bir Osmanlı adetidir. Komşuları görmüyor, rencide olmuyorlar. İnsanların hayır duasını almak bütün yorgunluğumuzu alıyor." diyen Arı, kimi zaman geç saatlere kadar yardım dağıttıklarını aktardı.

Muhammedcan Ayıkbaba da "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisinin gereğini yerine getirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, "Bu çalışma beni vicdanen rahatlatıyor ve mutlu ediyor. İsterim ki; bütün ihtiyaç sahiplerine el uzatabilelim. Yardım faaliyetlerini yıl içinde sürekli yapıyoruz ama ramazan ayında daha da artırıyoruz." diye konuştu.

Burak Akın da orucunu açtıktan sonra evde yatmak yerine ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor olmanın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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