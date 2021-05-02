RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Kültür Sanat

Manisa'nın Demirci ilçesinde 121 yıldır sadece ramazan ayına özel üretilen susamlı helva, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 121 yıldır sadece ramazan ayına özel üretilen susamlı helva, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

İlçede babasından öğrendiği mesleği 71 yıldır aynı iş yerinde sürdüren helva ustası İhsan Akgün, her ramazan ayında ailesiyle gün boyu susamlı helva üreterek müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Akgün, oğlu Mustafa Akgün ve ailesi ile sabahın erken saatlerinde başlayarak iftar öncesine kadar susamlı helva hazırlıyor.

Ramazan aylarında ata yadigarı kazanda, su, şeker, limon suyu ve çöven otundan oluşan malzeme ve ateşte kaynatılan ağda, tahta kepçeyle kıvam alıyor. Tepside çiğ susamla karıştırılan malzeme, gün boyu ustaların ellerinde yoğrularak helva haline getiriliyor.

Demircililer iftara doğru dükkandan aldıkları helvayı, sıcaklığını koruması için evde örtüyle sarıyor. Örtüden çıkarılan helva, iftar yemeği sonunda ılık, hafif bir tatlı olarak lezzetli şekilde tüketiliyor.

Susamlı helva almak isteyen ilçe sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında iftardan önce iş yeri önünde sosyal mesafeli uzun kuyruklar oluşturuyor.

Demirci'ye gelemeyenler ise yakınlarına susamlı helva siparişi veriyor.

1900 yılında dedesi Mustafa Akgün tarafından ilçede helvacılık yapılmaya başlandığını anlatan Mustafa Akgün, şöyle konuştu:

"Helvacılık mesleği 3 nesildir devam ediyor. Babam İhsan Akgün, babasından devraldığı bu güzel mesleği bana da öğretti. Ramazan ayı geldiğinde Demirci başta olmak üzere ilçe dışından gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Pandemi döneminde olmamız sebebiyle biz de çalışmalarımızı kurallara göre yapıyoruz. Ramazan ayında iftar sofralarında susamlı helva olmazsa olmaz. İzmir, Van, Kütahya ve Amasya'ya kadar gönderdik. Bu lezzetti bilenlere, yakınları ve tanıdıkları tarafından alınıp gönderiliyor."

"Yapımı meşakkatli ve el emeği gerektiriyor"

Helvanın önce ağdasını hazırladıklarını ardından yapımına başladıklarını dile getiren Akgün, zor ve meşakkatli bir işleri olduğunu ancak severek yaptıklarını vurguladı.

Helvanın içerisinde hiçbir şekilde kimyasal tatlandırıcı, glikoz ve mısır şurubu gibi ürünlerin kullanılmadığını aktaran Akgün, "Susam, Demirci'nin tarlalarında üretilen bir ürün. Hazırlanan ağda da tamamen toz şekerden hazırlanmakta. Babam, iş yerinde ara ara yapımına yardım ediyor. Yaşı ilerlediği için o daha çok müşterilerle ilgileniyor. Biz ailecek babamızın bizlere öğrettiği şekilde her yıl ramazan ayında susamlı helvayı üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Selçuk Güngör, Kovid-19 tedbirlerine uyarak helva almaya geldiğini belirterek, "Ramazan ayında mutlaka susamlı helva almaya gelirim. İftar soframıza ayrı bir lezzet katar. İhsan Amca ailesi ile her yıl ramazan ayında gün boyu susamlı helva üretiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:32:28. #1.15#

title