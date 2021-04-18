RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN: Karslı kadınlar ramazanda tandırları imece usulü yakıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde imece usulü tandır ekmeği pişiren kadınlar, ramazanda bu lezzeti sofralara ulaştırıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde imece usulü tandır ekmeği pişiren kadınlar, ramazanda bu lezzeti sofralara ulaştırıyor.

Anadolu'da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen tandırlarda bir araya gelen kadınlar, geceden mayaladıkları hamuru iş birliği halinde pişirerek hazırladıkları ekmekleri köyde dağıtıyor.

İlçede bu geleneğin sürdürüldüğü köylerden biri de Altıngedik köyü.

Altıngedik köyünde yaşayan kadınlar, ramazanda yaptıkları bu dayanışma ile aileler arası bağları güçlendiriyor.

"Paylaşmayı çok seviyoruz"

Kadınlardan Songül Kaya Avcıoğlu, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla gelenek ve görenekleri yaşattıklarını söyledi.

Pişirilen ekmekleri köydeki ailelerle paylaştıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Sabah erkenden hamuru hazırlıyoruz. Tandırı yakıp, bir süre bekliyoruz. Tandır hazır olduğunda komşuların yardımıyla ekmeği pişirmeye başlıyoruz. Bazen yağlı ekmek hazırlıyoruz. Ekmeği paylaşmak ayrı bir güzellik katıyor. Ekmeğimizi komşularımıza paylaşıyoruz. Bir aile ekmek pişirdiğinde 15 aile o ekmekten faydalanır. Paylaşmayı çok seviyoruz." diye konuştu.

Avcıoğlu, büyüklerinden öğrendikleri bu gelenekleri sürdürdüklerini dile getirerek, kültürel bir zenginliğin içinde, bu mübarek günleri birlikte yaşamanın kendilerine ayrı bir huzur ve mutluluk verdiğini aktardı.

"Atalarımız bunları hayatta kalma savaşı vererek yapmışlar ama günümüzde kültür olarak kaldı. Gelecek kuşaklara bunu aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bunu severek yapıyoruz, huzur buluyoruz." diyen Avcıoğlu, çocuklarını da bu kültürle yetiştirdiğini belirtti.

"Yardımlaşarak yaptığımız için güzel oluyor"

Fatma Avcıoğlu da ekmek pişirmek için erken saatlerde hazırlık yaptıklarını anlattı.

Sabah saatlerinde inekleri sağdıktan sonra hamuru hazırladığını dile getiren Avcıoğlu, "Tek kişi olunca çok zor oluyor. Komşular olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Ramazanda ekmek, kete yapıyoruz. Severek yapıyoruz, zorlanmıyoruz. Yardımlaşarak yaptığımız için çok güzel oluyor. Pişen ekmeği de dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, yöredeki tüm kadınların ramazanda bu kültürü yaşattığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik