RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - İftar ve sahurun vazgeçilmezi tescilli "Uşak tarhanası"

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen, halk arasında "bin derde deva" olarak adlandırılan "Uşak tarhanası", ramazanda da iftar ve sahur sofralarındaki yerini alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen, halk arasında "bin derde deva" olarak adlandırılan "Uşak tarhanası", ramazanda da iftar ve sahur sofralarındaki yerini alıyor.

Yazın kadınlar tarafından yoğun bir mesai sonunda hazırlanan geleneksel Uşak tarhanası, her mevsim ilgi görüyor. İçerisinde kırmızı biber, soğan, nohut, un, yoğurt ve maya bulunan tarhana, ramazanda çok tüketilen lezzetler arasında bulunuyor.

Bağışıklık sistemine iyi geldiği düşünülen tarhana çorbası, özellikle, kırsalda yaşayan Uşaklı kadınlar tarafından çömlek tavalarda ve odun ateşinde hazırlanıyor.

Uşak merkeze bağlı Ortaköy'de yaşayan 66 yaşındaki Miyaser Akgün, AA muhabirine, ramazan ayında her gün tarhana çorbası tükettiklerini belirtti.

Tarhanayı yazın tamamen organik ürünlerden hazırladıklarını aktaran Akgün, "Sahur ve iftar için genellikle tarhana çorbası yapıyorum. Biz severek, isteyerek yiyoruz. Soğuk algınlığına iyi geliyor. Hele hele ramazan ayında çok çok iyi oluyor. Tarhana, ramazanda tam bir mide dostudur. Her iftarda tarhana çorbasını bulundururum. Önce mutlaka tarhana çorbası içerim. Mideye çok iyi geliyor, mide dostu çünkü. Bütün gün bir şey yemeden duruyoruz. Boş mideye birebir. Hem birçok vitamini de içinde barındırıyor." dedi.

Uzun süre yurt dışında yaşadığını söyleyen Akgün, o yıllarda memleketten dönüşte komşularından tarhana siparişi aldığını dile getirdi.

Çalıştığı dönemde iş yerine termosla tarhana çorbası götürdüğünü anlatan Akgün, "İftarla birlikte bardakların içine koyarak içerdik. Tarhana çorbası soğuk algınlığını alır derlerdi. Bizim yaşlılarımız söylerdi bunu. Mevsiminde yapıldığı için çok ucuz maliyetle yapılıyor." diye konuştu.

Akgün, tarhana çorbasının yapımını da şöyle anlattı:

"Tarhanayı hem sıvı hem de tereyağı ile yapabiliyoruz. Ben genelde tereyağı tercih ediyorum. Bir miktar salça ve yağı yaklaşık 3 dakika kavurduktan sonra 1,5 litre su koyuyoruz. Bu suya yaklaşık 1,5 su bardağı tarhana ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tarhananın üzerinde köpükler oluşmaya başladığında ise ateşini düşürüyoruz. Tarhana ne kadar kaynarsa kıvamını alacağı için bir süre daha kaynattıktan sonra yemeye hazır hale geliyor. Ayrıca çömlek tavada yaparsak ayrı bir lezzetli olur ve çorbamız hemen soğumaz."

Aynı köyde yaşayan Azime Sunal ise ramazan aylarında sürekli tarhana tükettiklerini, iftarda tarhana çorbası içmenin mideyi rahatlattığını söyledi.

Tarhana yapımı

Yaz mevsiminde kadınlar tarafından hazırlanan tescilli "Uşak tarhanası"nın yapımına kırmızı biber, soğan, nohut ve nanenin öğütücüden geçirilmesiyle başlanıyor. Bu malzemeler, tuz, un, yoğurt ve mama ile harmanlanıp hamur haline getiriliyor. Fermente olması için teknelerde 21 gün bekletilen hamur, çarşaflara serilip gölgede kurutulduktan sonra kadınlar tarafından ufalanıp eleklerden geçirilerek yemeye hazır hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık