GAZİANTEP - RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "ramazan kahkesi", sadece ramazan ayında damakları şenlendiriyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "ramazan kahkesi", sadece ramazan ayında damakları şenlendiriyor.

Halep'ten uzun yıllar önce bölgeye yayıldığı tahmin edilen kahke, un, şeker, zeytinyağı ve mahlep gibi maddelerle hazırlanarak 11 ayın sultanı ramazanda sofraları süslüyor.

Kahke için gerekli ürünleri büyük hamur kazanında karıştıran usta eller, elde ettikleri hamuru bir müddet dinlendiriyor. Ardından şekil verilen hamura bol susam serpiliyor ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişiriliyor.

Bu lezzeti sadece ramazan ayında bulabilen Gaziantepliler, iftar saatine saatler kala sokaklarda kokusu yayılan kahkeyi almak için sıraya giriyor.

Bilinen en eski adı "Halep kahkesi"

Kentin en eski kahke üreticilerinden biri olan Hüseyin Aslansoy, AA muhabirine, üç kuşaktır kentte simitçilik yaptığını söyledi.

Ramazan kahkesinin bildikleri en eski adının"Halep kahkesi" olduğunu belirten Aslansoy, söz konusu lezzetin kente özgü olduğunu ve ramazan sofraların vazgeçilmezi arasında yer aldığını ifade etti.

Yılda sadece 30 gün üretilen kahkeyi yemek için insanların sıraya girdiğini belirten Aslansoy, şöyle devam etti:

"Kentimizde ramazan pidesi yok onun yerine ramazan kahkesi var. Aslen bize Halep'ten gelmiştir. Gaziantepli ustalar tadını daha da güzelleştirmiştir. En önemi özelliği yılda sadece ramazan ayında çıkmasıdır. Ramazan dışında hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Hem lezzetli hem de doyurucu olduğunu için vatandaşlar çok seviyor. İçinde pahalı olan bir madde var o da mahleptir. Kahkeyi simitten ayıran en önemli özellik budur."

Kilosu 40 liraya satılıyor

Ramazan kahkesinin tartıda gramla satıldığını ifade eden Aslansoy, "Tezgahta duran bir ürün ortalama 500 gramdır. Bunu biz 20 liraya veriyoruz. İsteyen vatandaşa 10, 15 ve 5 liralık da veriyoruz." dedi.

Vatandaş İbrahim Özaslan, yıllardır ramazan ayında kahke yediğini ve ailecek çok sevdiklerini söyledi.

Kahkenin ramazan sofralarında en baş köşeye konulduğunu belirten Özaslan "Kahke alırken ramazanın tadını yaşıyoruz adeta. İş çıkışı eve gidiyorum çocuğu alıyorum ve kahke almaya gidiyoruz. Amacım o da bu anı yaşasın o da kahkeyi öğrensin, ramazanın havasını solsun istiyorum. Beraber sıraya giriyoruz ve bu anı beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak