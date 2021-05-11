RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin tescilli lezzeti "tava ciğer" iftar sofralarına lezzet katıyor
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin tescilli lezzeti "tava ciğer" iftar sofralarına lezzet katıyor

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Edirne'nin tescilli lezzeti 'tava ciğer' iftar sofralarına lezzet katıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin tescilli lezzetlerinden "tava ciğer" ramazan ayında da sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olmaya devam ediyor.

Edirne'nin tescilli lezzetlerinden "tava ciğer" ramazan ayında da sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olmaya devam ediyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2009'da hazırlanışı ve yapımı tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan tava ciğer, iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

Sofraları süsleyen tava ciğer, restoranlardan sipariş edilebilirken vatandaşlar tarafından evlerde de hazırlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ramazan ayını evlerinde geçiren vatandaşlar, restoranlarda yemeye alışık oldukları lezzetleri daha çok evlerinde yapmayı tercih ediyor.

Edirneli ciğerci Uğurcan Imrak, AA muhabirine, tava ciğerin iftar sofralarını süsleyerek lezzet kattığını söyledi.

"Tam kapanma" sürecinde vatandaşların tescilli lezzeti evlerinde de yaptığını belirten Imrak, "Kentimizin bu güzel lezzeti iftar sofralarının vazgeçilmezi. Vatandaşlarımız paket servisle ya da kendileri evlerinde bu lezzeti yaparak sofralarını tatlandırıyor." dedi.

Tava ciğer yapımının püf noktalarını anlattı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da vatandaşların evlerinde Edirne usulü tava ciğer yapabileceklerini ifade etti.

Dinar, salgın nedeniyle insanların evde kalmayı tercih ettiğini, bu dönemde tava ciğer yemek isteyenlerin kendilerine sıkça tarifini sorduğunu dile getirdi.

Tava ciğerin yapım aşamalarını anlatan Dinar, en önemli noktanın ciğerin zarının üzerinden alınması ve keskin bir bıçakla ince ince doğranması olduğuna dikkati çekti.

Ciğerin kesiminden sonra bol suyla yıkanarak tuzlanması gerektiğini belirten Dinar, tarife ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kasaptan aldığımız dana ciğeri, mutfakta tahtanın üzerinde olabildiğince ince doğruyoruz. Kevgirin içine koyup bol sudan geçiriyoruz. Az bir tuz koyuyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra derin bir tavanın içine bol ayçiçeği yağı koyuyoruz. Yağ kızarmaya devam ederken bir tabağın içerisine buğday unu koyuyoruz ve ciğerleri unluyoruz. Yağımız kızdığında küçük bir ciğer atıp kontrolünü yapıyoruz. Kızdığını anladığımız anda ciğerleri yavaşça tavanın içine bırakıyoruz. Bu arada elinizde kepçe hazır olsun çünkü dünyanın en hızlı pişen yöresel lezzetini hazırlıyoruz. 55-60 saniyede hazır hale geliyor. Daldır çıkar usulü pişiriyoruz ve kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir ciğer elde etmiş oluyoruz."

Dinar, tava ciğerin yanında garnitür olarak kuru biber, cacık ve ayranın lezzetli şekilde tüketilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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