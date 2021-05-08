RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi iftar sofralarının vazgeçilmezi
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi iftar sofralarının vazgeçilmezi

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi iftar sofralarının vazgeçilmezi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi, ramazanda iftar sofralarının en çok aranan lezzetleri arasında yer alıyor.

Adıyaman'ın coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köftesi, ramazanda iftar sofralarının en çok aranan lezzetleri arasında yer alıyor.

Kentte hemen hemen her evin vazgeçilmezi olan çiğ köfte, köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanarak, marul, limon, salatalık ve ayranla tüketiliyor.

Adıyamanlılar tarafından evlerde hazırlanan çiğ köfte, kentte son yıllarda bu alanda üretim yapan işletmelerin artmasıyla evlere sipariş verilen bir ürün haline de geldi.

Çiğ köfte salonu işletmecisi Murat Aslantürk, AA muhabirine, çiğ köftenin ramazanda sofralarda en çok tercih edilen lezzetler arasında olduğunu söyledi.

Çiğ köftenin ana öğünün dışında da tüketildiğini vurgulayan Aslantürk, "Çiğ köfte normalde Adıyaman'da ana yemek olarak tüketilirdi, şimdilerde ise öğünün dışına çıkılarak çerez gibi tüketilmeye de başlandı." dedi.

Aslantürk, çiğ köftenin tamamen doğal ürünlerle yapıldığını belirterek, "Soğan ve sarımsağı ince ince doğradıktan sona leğen içerisine koyuyoruz. Daha sonra da pul biber ve salçayla harmanlıyoruz. Ardından kıvamına göre bir süre yoğurduktan sonra baharat ve zeytin yağını ilave edip, isteyen marul arasında isteyen ise ekmek arasında tüketebiliyor." diye konuştu.

Çiğ köftenin Adıyaman kültüründe çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden Aslantürk, "Aslında çiğ köfte örf, adet, gelenek ve göreneklerimizden birisi. Bizler misafirlerimizi çiğ köfte yoğurarak ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erkan Aslan da iftar sofralarında çiğ köftenin çok tercih edildiğini belirterek, kimi zaman evde kendilerinin yaptığını kimi zaman da işletmelerden aldıklarını söyledi.

Ramazan Abalı ise çiğ köftenin vazgeçilmez olduğunu anlatarak, "Bizler Adıyamanlı olarak çiğ köfteyi çok seviyoruz, her zaman yiyoruz. Özellikle ramazanda bir başka oluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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