Rahip Santoro'nun Katili Oğuzhan Akdin Bodrum'da Vuruldu

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Bodrum'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.

RAHİP'İN KATİLİ BODRUM'DA VURULDU

5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'un cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı.

Oğuzhan Akdin

AĞIR YARALANDI

Önceki gece Alikelle Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşler, ağır yaralandı.

Rahip Santoro

TEDAVİ GÖRÜYOR

2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.

NE OLDU?

Trabzon'da 5 Şubat 2006 tarihinde, o zaman 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde rahip Andrea Santoro'yu tabancayla ateş ederek öldürdü.