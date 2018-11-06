Rahip Santoro'nun Katili Oğuzhan Akdin Bodrum'da Vuruldu
Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Bodrum'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Bodrum'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.
RAHİP'İN KATİLİ BODRUM'DA VURULDU
5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'un cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı.
AĞIR YARALANDI
Önceki gece Alikelle Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşler, ağır yaralandı.
TEDAVİ GÖRÜYOR
2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.
NE OLDU?
Trabzon'da 5 Şubat 2006 tarihinde, o zaman 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde rahip Andrea Santoro'yu tabancayla ateş ederek öldürdü.
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Bu kadar yazıp konuşuyorsunuzda neden avrupada müslümanlara zulüm yapıldığında ses çıkarmıyorsunuz.sizin gb boş beyinler siz anca avrupaya özenin .o kadar camilerimize bombalar kardeşlerimize eziyetler yapıldığı zaman neden konuşmadınız.şunuda bilin oğuzhan akdin vurulmadı.Gayet iyi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşkence ile öldürülmeliydi bu ırkçılar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kurtlar Vadisinin popüler olduğu dönemler, çocuğun tipe bakınca zaten bi polat özentisi görmemek mümkün değil, kesecek kafa arıyordu o dönemin özentileri... Dili, dini, ırkı ne olursa olsun Allahın verdiği canı almak haksız yere masumları katletmek hangi dine hangi delikanlılığa sığar! Şimdi de çukur vb. diziler aldı başını gidiyor, dizilerimiz ya ahlaksızlığa özendiriyor yada şiddete mafyacılığa vs. Zor devir vesselam, Rabbim yardımcımız olsun...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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nasil yaşarsan öyle ölürsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kabadayı gibi takılan mafya babalarının vatansever ve milliyetçi diye tanımlanmasından bıktık usandık artık .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır