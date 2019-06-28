Rahip Brunson: Türklerin Hristiyanlığa ilgisi 15 Temmuz sonrası arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) tarafından düzenlenen Türkiye'de Dini Özgürlükler başlıklı panelde İzmir'de uzun süre tutuklu kalan ve ardından ABD'ye iade edilen rahip Andrew Brunson konuştu.

Brunson, Türkiye'de Hristiyanlara yönelik baskıların arttığını ve bunun ileride daha büyük zulümlere dönüşebileceğini ileri sürdü. Türk halkını çok sevdiğini yineleyen rahip, yaşananlardan Türk toplumunu sorumlu tutmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle