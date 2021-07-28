Rahim naklinden 24 saat sonra uyandırıldı
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Rahim naklinden 24 saat sonra uyandırıldı

Rahim naklinden 24 saat sonra uyandırıldı
Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Haberler | Sağlık

TÜRKİYE'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32), ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı.

TÜRKİYE'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32), ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan, Erdem'in bugün ya da en geç yarın sabah odaya alınacağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından dün yapılan  ve 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem'in, hiçbir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi. Operasyon ekibinin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın genç ve sağlıklı oluşu nedeniyle hiçbir problem yaşanmadığını, iyileşme sürecinin daha çabuk olacağını umduklarını, bunda da en önemli faktörün önceki kadavradan nakil operasyonundan elde edilen deneyim olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu bizi daha da güçlü kılıyor. İlk kadavradan rahim nakilli Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Özkan, Erdem'in ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldıgını, bugün ya da yarın servisteki odasına alınacağını söyledi.İLK NAKİL DERYA SERT'E 

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledildi. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28'inci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. 


Rahim naklinden 24 saat sonra uyandırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır

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