Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri nedir? Serviks kanseri farkındalık ayı: Rahim ağzı kanseri belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir?

Tüm dünyada en çok rastlanan kanserlerden biri olan Serviks kanseri, halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinir. Sağlık Bakanlığı'nın dikkat çektiği Serviks kanseri farkındalık ayı sonrası rahim ağzı kanseri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Serviks kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir?

Rahim ağzı kanserinin etkilerinin azaltılması için düzenlenen farkındalık ayı Ocak 2021 itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirmede yer alan #servikskanserifarkındalıayı hashtagi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.Serviks kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir?

SERVİKS KANSERİ NEDİR?

Rahim ağzı kanseri, yılda yaklaşık 500.000 kişiyi etkileyen, kadınlarda görülen 4. En sık kanserdir.

Rahim ağzı kanseri, 'serviks ' denilen rahim ağzında gelişen bir kanser türü. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ' kanser öncülleri ' (CIN) denilebilecek hücreler ortaya çıkıyor. Kanser öncülleri erken saptanıp tedavi edilmediklerinde rahim ağzı kanserine dönüşebiliyorlar.

Bu değişimden sorumlu olan temel etken, 'HPV' olarak bilinen Human Papilloma Virüsü. HPV genital siğillere neden olan bir virüs olarak da biliniyor. Bu virüs cinsel yolla bulaşıyor.

OCAK AYI SERVİKS KANSERİ FAKINDALIK AYI

Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülürken ülkemizde onuncu sıradadır. Rahim ağzı kanseri nedeni tamamen aydınlatılmış ve önlenebilen tek kanserdir.

Rahim Ağzı Kanseri İçin Risk Faktörleri:

Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu

Erken yaşta (16 yaştan önce) ilk cinsel ilişki

Birden fazla cinsel partner varlığı

Sigara içimi

Beslenme alışkanlığı (meyve ve sebzeyi az tüketmek rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır)

Yüksek doğurganlık sayısı

Düşük sosyoekonomik düzey

Özellikle 5 yıldan daha uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

HPV enfeksiyonlarının çoğunluğu belirtilere veya hastalığa neden olmaz ve kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, belirli HPV tipleri (çoğunlukla 16 ve 18) ile devam eden enfeksiyon, kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu lezyonlar rahim ağzı kanserine ilerleyebilir, ancak bu ilerleme genellikle uzun yıllar almaktadır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkma eğilimindedir. Rahim ağzı kanserinde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Düzensiz, mens (adet) dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı

Yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı

Vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı

Tek bir bacakta şişkinlik

İdrar yaparken ağrı

RAHİM AĞZI KANSERİ TANISI NASIL YAPILIR?

Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir.

Bugün rahim ağzı kanserinin %99.9'una HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun yol açtığı bilinmektedir. HPV'nin tespiti erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret etmekte ve kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında yer almaktadır. HPV testi rahim ağzı hücrelerde virüsün tespiti esasına dayanan bir testtir.

Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV testi ile taranmakta, pozitif çıkan olgular Pap smear ile tekrar değerlendirilmektedir.

Pap smear testi dökülen rahim ağzı hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan bir testtir.HPV testi ve smear alınması son derece basit ve ağrısız işlemlerdir.

RAHİM AĞZI SERVİKS KANSERİ TEDAVİSİ

Rahim ağzı kanserinde cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI KORUMA

Günümüzde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-13 yaşlarındaki kız çocuklara aşı yapılmasını önermektedir.