Rahim ağzı kanserinde erken tanı uyarısı

KAYSERİ (AA) - Rahim ağzı kanserinde, tarama yöntemleri ile erken tanı sağlanarak hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaltılabildiği bildirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayının "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlendiği, dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenlendiği belirtildi.

Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde 100 mümkün olan rahim ağzı kanserinin HPV enfeksiyonu ile ilişkili en yaygın hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir. Rahim ağzı kanseri taramasında HPV testleri ile kişide HPV enfeksiyonunun olup olmadığı, eğer varsa tipi saptanabilmektedir. Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV-DNA ve pap smear testi ile taranmaktadır. HPV testi ve smear alınması son derece basit ve ağrısız işlemlerdir. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını önermektedir. 30 yaşından sonra tarama testlerinin düzenli yaptırılması, sigara kullanılmaması, kondom kullanmak, erkeklerin sünnetli olması, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite son derece önemlidir. Kayseri Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde, ilçe toplum sağlığı merkezlerimizde ve aile hekimliği birimlerimizde 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi ile rahim ağzı kanseri taraması ücretsiz yapılmaktadır."

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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