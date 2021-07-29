Rahatsızlığına rağmen oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, oğluna sarılmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması

Diyarbakır'da rahatsızlığına rağmen uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı evladına kavuşan Ayşegül Biçer, bu moralle tedavisine yeniden başlayacağını belirtti.

Diyarbakır'da rahatsızlığına rağmen uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı evladına kavuşan Ayşegül Biçer, bu moralle tedavisine yeniden başlayacağını belirtti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya eylemin 696. gününde sarıldı.

Biçer, AA muhabirine, oğluna kavuşmak için aylardır HDP binası önünde eylem yaptığını söyleyerek, "Çok şükür kazandım, evladımı dağdan indirdim. Türkiye'nin birlik ve beraberliğiyle çocuğumu kazandım. Yeni bir fidan daha yeşeriyor. Gençlerimizi kazanıyoruz." dedi.

Kanser hastası olduğunu anlatan Biçer, tedaviye oğlu nedeniyle ara verdiğini belirtti.

"Tedavi olmayacağım demiştim." ifadesini kullanan Biçer, oğluna kavuşmanın verdiği moralle tedavi olmak istediğini kaydetti.

Biçer, "Oğlum geri geldi, şifam geri geldi. Artık tedavime başlayacağım, Allah izin verirse. Oğlum dermanımdı, dermanımı kazandım. Allah'ın izniyle PKK'yı yendim, bu hastalığımı da yeneceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Daha da evlatlar gelecek, buna inanıyorum"

Böyle bir günü hayal dahi edemeyeceğini anlatan Biçer, "Bazen hayal ederken kalbim dayanmıyordu. 'Acaba görsem ne yapacağım?' diyordum. Çocuğuma dolma yaptım, yedireceğim. Rabb'ime binlerce kez şükürler olsun. Daha ne isteyebilirim Rabb'imden?" ifadelerini kullandı.

Biçer, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Devletimiz var olsun. Devletimiz hep yanımızdaydı. Bize sahip çıktı. Beraber kazandık. Oğlum gittiğinden beri düğünlere, eğlencelere katılmıyordum. Hepsini kendime yasaklamıştım. Hayatımı kabusa çevirmişlerdi çünkü. Çok şükür bugün halayın başına geçtim. Evladımı damat edercesine oynadım. Daha da evlatlar gelecek, buna inanıyorum. Katılım sıfıra indi. PKK bitti, bitecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan