Rahatsızlığı nedeniyle ayakta duramayan çocuğa, yaşamını kolaylaştıracak medikal cihazlar hediye edildi
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Rahatsızlığı nedeniyle ayakta duramayan çocuğa, yaşamını kolaylaştıracak medikal cihazlar hediye edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Rahatsızlığı nedeniyle ayakta duramayan çocuğa, yaşamını kolaylaştıracak medikal cihazlar hediye edildi

Antalya'nın Finike ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle konuşma ve yürüme yetisini kaybeden, ayakta duramayan 7 yaşındaki Azad Boran Turgut, hayırseverlerin desteğiyle alınan medikal cihazlarla yaşamını daha rahat sürdürecek.

Antalya'nın Finike ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle konuşma ve yürüme yetisini kaybeden, ayakta duramayan 7 yaşındaki Azad Boran Turgut, hayırseverlerin desteğiyle alınan medikal cihazlarla yaşamını daha rahat sürdürecek.

Öğretmen Gülcan ile Seyfettin Turgut çiftinin "van der knaap sendromlu" dünyaya gelen oğlu Azad Boran, yaşı ilerledikçe konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

Hareket edemediği için nöbetler geçirmeye başlayan çocuğun durumunun daha da kötüleşmemesi ve günlük hayatını daha rahat sürdürebilmesi için doktoru tarafından bazı medikal cihazlar önerildi.

Ailenin cihazları alabilecek durumunun olmaması üzerine, konudan haberdar olan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede yaşayan hayırseverlerle görüşerek gerekli parayı kısa sürede topladı.

Çocuğun ayakta durmasını, oturmasını ve sokağa çıkabilmesini sağlayacak cihazlar, yurt dışından satın alındı.

Geyikçi, cihazları aileye teslim etti.

Cihazların alımı için destekte bulunan hayırseverlere teşekkür eden Geyikçi, "Talebimizi hiç geri çevirmeden, birlik, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneğini sergilediler. Onların desteğiyle alınan cihazlarla Azad Boran, daha iyi bir yaşantıya kavuşacak ve inşallah rahatsızlığının ilerlemesi sona erecek." diye konuştu.

Anne Gülcan Turgut da tıbbi cihazların temin edilmesinden büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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