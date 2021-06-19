RAHATSIZLIĞI BULUNAN KIZLARINA HEM ANNE HEM BABA OLDU

MANİSA'nın Kula ilçesinde yürüyüş koordinasyonunun bozulmasıyla tanımlanan Spinoserebellar ataksi (SSA) hastası 2 kızıyla yaşam mücadelesi veren Kerim Akçakaya (65), eşinin ölümüyle hem anne hem baba oldu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yürüyüş koordinasyonunun bozulmasıyla tanımlanan Spinoserebellar ataksi (SSA) hastası 2 kızıyla yaşam mücadelesi veren Kerim Akçakaya (65), eşinin ölümüyle hem anne hem baba oldu. 3 yıldır kızlarının başından bir an olsun ayrılmayan Akçakaya, Eşim vefat etti. Ciğerimden bir parça gitti, kaldı ikisi. Bunlar bana annelerinin emaneti. Ömrüm yettiğince, elimden geldiği kadar bakmaya çalışacağım dedi.

Kula ilçesinde yaşamını sürdüren Kerim- Mihriban Akçakaya çiftinin Gülcan (42) ve Nurcihan Akçakaya (38) adında iki kız çocuğu oldu. 15 yaşında rahatsızlanan çocuklar, hastaneye götürüldü. Yaklaşık 4 ay boyunca hastanede yatan kız kardeşlere, yürüyüş koordinasyonun bozulmasıyla tanımlanan SSA tanısı kondu. Hareket kabiliyetini yitiren kardeşler, 27 yıldır yaşamlarını yatağa mahkum olarak sürdürüyor. 3 yıl önce de eşi Mihriban Akçakaya'yı karaciğer yetmezliğinden yitiren Kerim Akçakaya, çocuklarına hem anne hem baba oldu. Eşini kaybettikten sonra kızlarıyla sıkı sıkıya hayata bağlanan baba Akçakaya, bir an yanlarından ayrılmıyor ve onlara gözü gibi bakıyor.

Kızlarına Canım ciğerim' diyen ve ömrü yettikçe bakacağını kaydeden Kerim Akçakaya, İlkokulu bitirdiler. Büyük kızım Gülcan, 15 yaşında rahatsızlığı belli oldu. Küçük kızım Nurcihan'da böyle bir hastalık görülmemişken, onu da ablasıyla hastaneye götürdük. Yaklaşık 4 ay boyunca hastanede yatırdık. Ondan sonra doktorlar SSA hastalığı tanısı kondu ve doktorlar 'Yapabileceğimiz hiçbir şey yok' dediler. İlaç tedavisinin dahi olmadığını söylediler. 27 yıldır hayatlarını bu şekilde devam ettiriyorlar. Anneleri 3 yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle 2018 yılında vefat etti. Kızlarımla birlikte evde kaldık. Bunlar benim canım ciğerim. Dört dörtlük mü bakıyorum, bilmiyorum ama elimden geldiği kadar bakımlarıyla ilgileniyorum. Allah'ın izniyle bakmaya çalışıyorum. Eşim vefat etti, ciğerimden bir parça gitti, kaldı ikisi. Bunlar bana annelerinin emaneti. Ömrüm yettiğince, elimden geldiği kadar bakmaya çalışacağım diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı