Rahatsızlanınca kaza yapan sürücünün yardımına polisler koştu
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Rahatsızlanınca kaza yapan sürücünün yardımına polisler koştu

Trabzon'da, tünel içinde rahatsızlanarak kaza yapan sürücünün yardımına olay yerindeki trafik polisleri yetişti.

Rahatsızlanınca kaza yapan sürücünün yardımına polisler koştu
29.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:04

Trabzon'da, tünel içinde rahatsızlanarak kaza yapan sürücünün yardımına olay yerindeki trafik polisleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, 41 UU 686 plakalı kamyonetle seyreden tansiyon ve şeker hastası R.G. (60), tansiyonunun düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

R.G'nin kullandığı kamyonet, önünde seyreden 61 BR 202 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri, aracın içinde rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı, bozulan aracını ise itekleyerek tünel dışına çıkardı.

Sürücü R.G, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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