Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'da 2 hafta önce katıldığı askeri birliğinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı.

98/ 3 tertip olarak 2 hafta önce Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına teslim olan ve önceki gün aniden rahatsızlanan asker Tolga Dombaycı, birlikteki ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dombaycı, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tetkikler sonucu ilk belirlemelerde kalp yetmezliği tespit edilen askerin cenazesi memleketi olan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gönderildi.

Türk bayrağına sarıli tabutun başında taziyeleri kabul eden baba Mehmet Dombaycı güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

İkindi namazına müteakiben Çaycuma İlçesi Kerimler köyünde defnedilen askerin cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş ve siyasi ve sivil toplum kuruluşları ike çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker Dombaycı, gözyaşları içinde köy kabristanlığına defnedildi. - ZONGULDAK