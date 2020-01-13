Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - DÜZCE
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Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - DÜZCE

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

13.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:19
Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - DÜZCE

'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Düzce Belediyesinin Düzce-Sarayyeri hattında çalışan 81 ER 411 plakalı otobüsüne binen Şennur , bir süre sonra rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Yolcuların uyarısı üzerine aracı durduran otobüs şoförü İsmail Taşkaya, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra kadının rahatsızlığının ciddi olabileceği düşüncesiyle güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı.

Otobüsün reflektörlerini yakarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giden şoför Taşkaya, güzergah boyunca sağlık ekibiyle görüşerek geldiği hastane girişinde, kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti.

Elmalı, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan rahatsızlanan Elmalı'nın otobüsle hastaneye getirilme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - DÜZCE
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