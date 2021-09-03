Rahatsızlanan vatandaşa yardım eli Büyükşehir Zabıtadan

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zor durumda olan vatandaşlarında yardımına koşuyor.

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zor durumda olan vatandaşlarında yardımına koşuyor. Bir ihbar için gittikleri İzmit Şirintepe Köprüsü civarında rahatsızlanan bir vatandaşı fark eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşa yardım ettikten sonra ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı.

KÖPRÜ CİVARINDA FARK EDİLDİ

Şirintepe Köprüsü civarında fark ettikleri Mustafa Kargın adlı vatandaşla hemen ilgilenen Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilk olarak vatandaştan durumu hakkında bilgi aldı. Ağır ağrılarının olduğu anlaşılan Mustafa Kargın için bulunan noktaya ambulans çağrıldı. Kargın en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Zabıta ekiplerinin yakından ilgilendikleri hasta vatandaşın, hastanede yapılan incelemeler sonucunda böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Şu anki durumunun iyi olduğu belirtilen Mustafa Kargın, kendisine yardımcı olan Büyükşehir Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre