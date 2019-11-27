Rahatsızlanan sürücünün imdadına trafik ekibi yetişti

27.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi girişinde yaptığı uygulama sırasında kavşağa doğru gelen bir otomobilin aniden durduğunu fark etti. Polisler, vatandaşı araç içerisinden çıkararak ilk müdahalede bulundu.

Kaynak: AA