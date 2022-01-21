Rahatsızlanan kadını, kar motoruyla hastaneye ulaştırdılar

MAZGİRT, TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Alanyazı köyünde rahatsızlanan Zülfiye Polat (75) kar motoru ile hastaneye ulaştırıldı.

?Mazgirt ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaklaşık 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Alanyazı köyünde rahatsızlanan Zülfiye Polat için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sevk edilen ambulans, köy yolu kapalı olduğu için köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte kar motoruyla köye gitti.İlk müdahalenin ardından kar motorunun arkasındaki kızağa bindirilen Polat, ambulansa taşındı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zülfiye Polat'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.