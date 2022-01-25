RAHATSIZLANAN HASTAYI ORMAN İŞLETME EKİPLERİ SAĞLIKÇILARA ULAŞTIRDI

SAİMBEYLİ, ADANA (DHA) - ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde evinde rahatsızlanan hasta, kar nedeniyle hastaneye götürülemeyince Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Saimbeyli'de 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Kızılağaç Köyü'nde yaşayan Sultan Ohal, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ambulansla köye giden sağlık görevlileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalınca hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Saimbeyli orman işletme ekipleri greyder ve kar küreme araçlarıyla köy yolunu açarak ambulansın hastaya ulaşması sağladı. Ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan hasta, daha sonra Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.