Rahatsızlanan hamile kadın polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
İlçede yaşayan 35 haftalık hamile Semanur Daban, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan 22 yaşındaki hastanın zaman kaybedilmeden Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bunun için İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünden destek istendi.
Polis helikopteri kısa sürede ilçeye ulaşarak İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'na iniş yaptı.
Ambulansla buraya getirilen hasta, helikopterle güvenli bir şekilde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.