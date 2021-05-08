Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi

Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna'dan Mısır'a giden bir kuru yük gemisinde rahatsızlanan personelin tahliye edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna'dan Mısır'a giden bir kuru yük gemisinde rahatsızlanan personelin tahliye edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a gitmekte olan kuru yük gemisinden acil tıbbi yardım talebi alınması üzerine rahatsızlanan personel, ekiplerimizce tahliye edilerek Rumelifeneri'nde ambulansa teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cyle Larin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:34:59. #1.16#

title