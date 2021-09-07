Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu
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Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu

Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

5 Eylül 2021 tarihinde saat 14.50'de İskenderun 1 No'lu demir sahasında bulunan Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli ticari gemide görevli Mısır uyruklu kaptanın nefes alıp vermede zorlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri ve kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık personeli, komutanlığa ait kurtarma botları ile rahatsızlanan kaptanın bulunduğu gemiye çıkarak ilk sağlık müdahalesini yaptı. Ardından nefes alıp vermekte zorlanan gemi kaptanı, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gemiden indirilip kıyıda bekletilen ambulans ile devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve ismi açıklanmayan gemi kaptanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - HATAY

Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu
Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu
Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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