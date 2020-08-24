Rahatsızlanan caretta caretta için seferber oldular Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir koyda rahatsızlanmış vaziyette görülen caretta caretta için ekipler seferber oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir koyda rahatsızlanmış vaziyette görülen caretta caretta için ekipler seferber oldu. Duyarlı vatandaşların kendi yöntemleri ile deniz kenarında muhafaza altına aldıkları yaralı caretta caretta bölgeye gelen jandarma ve bakım merkezi ekiplerince bakım merkezine kaldırılıp tedaviye alındı.

Tatil için Marmaris Cennet Adası Yalancıboğaz'a gelen bir grup turist sahile yakın bir bölgede bitkin vaziyette yüzmeye çalışan caretta carettayı görünce, yaralı hayvanı incelemeye aldılar. Kaçacak mecali bulunmayan ve zor yüzen hayvan için deniz kıyısında suların içinde taştan bir barınak yapan vatandaşlar durumu jandarma ve Dalyan'da bulunan Carettacaretta Tedavi ve Rehabilatsyon Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ve bakım-rehabilitasyon merkezi görevlileri yaralı deniz kaplumbağası üzerinde yaptıkları incelemede hayvanın olta yuttuğunu belirledi. Özel havuza konularak Dalyan'da bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezine kaldırılan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA