Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu - Haberler
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Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu

Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Yağmurtepe mezrasında rahatsızlanan 2 aylık Yamaç bebek için seferber olan ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından kapalı yolu açılmasıyla, çocuğa müdahale edip, hastaneye götürdü.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Yağmurtepe mezrasında rahatsızlanan 2 aylık Yamaç bebek için seferber olan ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından kapalı yolu açılmasıyla, çocuğa müdahale edip, hastaneye götürdü.

Refahiye ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kalkancı köyüne bağlı Yağmurtepe mezrasında 2 aylık Yamaç bebek rahatsızlanınca baba Hasan Balkış, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından karla kaplı yolu açtı. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yamaç bebeği Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yüksek ateşi olan Yamaç bebek, burada tedavi altına alındı.


Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu

Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu

Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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