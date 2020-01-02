Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer

02.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:21

Al Margen de sosyal medyayı ve günümüz hayatını eleştiren isimlerden birisi ama bunu yaparken seçimlerini acımasız seçmiş.



Onun karikatürlerinde biraz rahatsız edici çalışmalara denk gelebilirsiniz. Kendisinin rahatsız etmek istediği biz değil sistem…



Rahatsız Edici Karikatürler

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