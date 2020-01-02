Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer
Haberler » Kültür Sanat » Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer - Haberler

Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer

Al Margen de sosyal medyayı ve günümüz hayatını eleştiren isimlerden birisi ama bunu yaparken seçimlerini acımasız seçmiş.

02.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:21
Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer

Al Margen de sosyal medyayı ve günümüz hayatını eleştiren isimlerden birisi ama bunu yaparken seçimlerini acımasız seçmiş.


Onun karikatürlerinde biraz rahatsız edici çalışmalara denk gelebilirsiniz. Kendisinin rahatsız etmek istediği biz değil sistem…


Rahatsız Edici Karikatürler

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21


Kaynak: TheGeyik

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler