Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
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Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

25.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:26
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

Denizli'de ev sahiplerinin misafirlikte olduğu anı fırsat bilen hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Denizli'de ev sahiplerinin misafirlikte olduğu anı fırsat bilen hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Çaldığı televizyonu çarşafa bağlayarak aşağıya indiren hırsız, sokakta karılaştığı bina sakinlerine çevrede güvenlik kamerası olup olmadığı sordu. Aynı binada iki daireye giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandığını anlayınca çaldığı eşyaları bırakıp kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde misafirliğe giden Karagözoğlu ailesi eve geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Yatak odalarının dağınık olduğu fark eden aile üyeleri, balkon kapılarına baktıklarında ise camının kırıldığını ve yerdeki ayak izlerini fark etti. Olay sonrası hem komşularını hem de polis ekiplerini arayarak yardım istedi. O esnada çevrede şüpheli şahısları arayan apartman sakinlerini fark edince araçtan inerek yanlarına gelen hırsız, "Güvenlik kamerası var mı?" diye sordu. "Güvenlik kamerası var" cevabını alan hırsız, otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Evin etrafında iz arayan aile, komşularının bahçesinde kumandası ile çarşafa sarılmış ve paketlenmiş halde televizyonlarını buldu. Televizyonun zarar görmemesi için defalarca saran ve düğümleyen hırsız, çarşafları halat haline getirerek televizyonu aşağıya sarkıttıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin camdan girdiği ilk daireden 2 adet tektaş yüzük ile 1 adet televizyon çaldığı ortaya çıktı. Daha sonra zorlayarak alt kattaki daireye giren hırsızın, kimsenin içeriye girememesi için kapıyı arkadan kilitlediği, çalacak bir şey bulamayınca geldiği gibi tekrar kapıdan çıkıp gittiği belirlendi.

HIRSIZIN SORUSU PES DEDİRTTİ

Soruyu soran kişinin hırsız olduğundan şüphelendiğini belirten Cevat Güler, "Evde oturuyordum. Komşunun oğlu geldi ve 'Ağabey eve hırsız girmiş' dedi. Gelip baktığımızda yerdeki ıslaklıkların yeni olduğunu fark ettik. Sokağı dolaşmaya çıktık. Yanıma aldığım bir arkadaş ile birlikte arka tarafa gittik. Arka tarafta beyaz bir araba vardı. Adam arabadan iner inmez 'Kamera var mı?' diye sordu. Bizde 'Komşunun kamerası var' dedik. Bizim cevabımızın ardından adam direksiyona geçerek farları yaktı ve gitti. Yanında bir tane de bayan vardı" dedi.

"KILIFIN BİR PARÇASI İLE TELEVİZYONU SARMIŞLAR, DİĞER PARÇASIYLA DA AŞAĞIYA SARKITMIŞLAR"

Eşinin iki yüzüğünün çalındığını belirten Soner Karagözoğlu ise, şöyle konuştu:

"Akşam 19.30 sıralarında yemek için annemlere gittik. 21.30 sıralarında tekrar eve geldik. Eve girdiğimizde yatak odasının dağıldığını fark ettim. Hanımıma neden dağınık olduğunu sordum. Baktığımızda yorganının kılıfının sökük olduğunu fark ettim. Kılıfın bir parçası ile televizyonu sarmışlar, diğer parçasıyla da aşağıya sarkıtmışlar. Alt katta bir zarar var mı dite baktık. Oraya sadece girip çıkmışlar, zaten kiracımız yeni taşınıyordu. Televizyonu da yan taraftaki bahçeye bırakmışlar. Biz tam üzerine gelince alamadan gitmişler"

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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