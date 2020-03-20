Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı - Haber
Antalya, 3. Sayfa

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı Vurdumduymaz yolcunun o anları saniye saniye kaydedildi Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını bile kıpırdatmayıp sadece seyreden adam pes dedirtti.

20.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:23
Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Vurdumduymaz yolcunun o anları saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını bile kıpırdatmayıp sadece seyreden adam pes dedirtti. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Serik ilçesi Orta mahallede işler caddesi kavşağında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı. çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi. Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkartı. Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti. Midibüs kontrolden çıkıp devrilerek üzerine gelmesine rağmen yerinden kalkmayan, hatta kılını bile kıpırdatmayan adal, midibüs durduktan bir süre sonra kalkıp oley yerine gitti. Midibüsün durağa metreler kala durmasına rağmen adamın rahatılığı 'Pes' dedirtti.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen midübüs de yolcu bulunmaması olası bir felaketi önlerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik ışıkları ve bir evin panjurları zarar gördü. Midübüs sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü olay sonrası kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Haber
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haber
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 17:06:01. #1.15#
title