Rahatlamanın Çok Daha Güçlü Hissedildiğini Göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin cari açık rakamlarının 20 milyar doların altına düşebileceğini ve cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol aldığını belirterek, ekonomideki rahatlamanın nisan ayıyla birlikte çok daha güçlü hissedileceğini kaydetti.

Bakan Albayrak, İzmir programı kapsamında bir otelde iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Adım Adım Ekonomi-İzmir İş Dünyası Buluşması" toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 96 yıl önce 17 Şubat'ta düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği sözlerle başlayan Albayrak, Atatürk'ün o dönemde kurduğu cümlelerin bugüne ışık tuttuğunu vurguladı.

Bundan 96 yıl önce toplanan ilk İzmir İktisat Kongresi'ni ve kongrede siyasi ve iktisadi bağımsızlığın ancak birlikte var olabileceğini gören Ulu Önder Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosunu saygıyla andığını dile getiren Albayrak, savaş, yıkım ve yoksulluk içerisindeki bir milletin tekrar ayağa kalkması ve refahının artırılması adına toplanan 1. İktisat Kongresi'nin örnek alınacak bir basireti ifade ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, son 16 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu, gelinen noktada artık ihracat odaklı büyümeden, dev projelerden, Ar-Ge yatırımlarından, yenilikçilikten, dünyanın en güçlü kamu mali yapısından ve uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olmaktan söz ettiklerini hatırlatan Albayrak, zorlukları aşma noktasında tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi büyük bir kararlılıkla topyekun mücadele ettiklerini belirtti.

Geçen yılın ağustos ayından bu yana yaşanan finansal dalgalanmaların ekonomiye olan etkilerini en aza indirmek adına çok güçlü bir duruş sergilediklerini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu aziz milletin huzurunu ve refahını korumak adına tarihi bir mücadeleye giriştik. Ekonominin her alanında tüm kurumlarımız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde girdiğimiz mücadelede kimsenin tahmin dahi edemediği bir süreçte bu türbülansı geride bıraktık. Ancak ekonomide yerinde ve kararlılıkla sürdürdüğümüz politikalar ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla yaşanan ekonomik sıkıntıların program dönemi içerisinde, hatta ve hatta daha da önce aşılacağına olan inancımız tamdır.

Biz bu dönemi yeniden dengelenme için bir fırsat olarak gördük. Disiplinli ve değişim odaklı bir motivasyonla 2021 yılı sonunda iktisadi faaliyetin tüm sektörlerde artık daha fazla yüksek katma değerli üretim yapan bir yapıya dönüşeceğini çok net görüyoruz."

Tüm göstergelerde iyileşme

Ekonomiye yönelik finansal saldırılar karşısında ciddi bir sınav veren Türkiye ekonomisinin, mali disiplinden taviz vermeyerek ve düşük borçluluk oranlarıyla 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan süreci atlatarak, dengelenme sürecine girdiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Üç önemli unsur temmuz, ağustos ayından beri hep gündeme getirildi. Mali disiplin, enflasyonla mücadele, cari denge. Uluslararası sermaye açısından Türkiye'de kırılganlık olarak gösterilen bu üç alanda da son 6 ayda çok güçlü bir cevap, karşı refleks gösterdik. Bugün geldiğimiz süreçte, bir daha hiçbir şekilde bu tarz bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmaması için kararlı adımlar atmaya başladık. Beklediğimizden de çok daha erken bir toparlanma, dengelenme süreci görüyoruz. İşte son cari rakamlar. Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor."

Albayrak, zamanında ve kararlılıkla alınan tüm tedbirlerin sonunda finansal piyasalardaki olumlu etkilerin kısa süre içinde gözlemlendiğini, tüm göstergelerde bugün itibarıyla ağustos ayına kıyasla iyileşme görüldüğünü aktardı.

Bakan Albayrak, "Sadece ağustos ayından bugüne kadar kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın iyileşme yaşadık. Türk lirası, dünyadaki bütün gelişmekte olan ülkelere kıyasla en yüksek pozitif performans gösteren para birimi oldu. Risk primimiz, 570 puanlara çıkmıştı, bugün geldiğimiz noktada 300'ün altını gördük. 2 yıl vadeli devlet tahvil faizleri, piyasa 950 baz puan, yaklaşık yüzde 10'luk düşüş gösterdi. 5 yıl vadeli devlet kağıtları bin 200 puan, yaklaşık yüzde 12'lik düşüş gösterdi. 10 yıl vadeli devlet tahvilleri 23-24'lerden 14'lere indi, 13'leri gördü. Şu anda 13-14 sınırında gidiyor geliyor. Yaklaşık yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi." diye konuştu.

"Faizlerdeki düşüş devam edecek"

Toparlanmanın hızlı şekilde devam ettiğini dile getiren Albayrak, bugün esnaf ziyareti sırasında kendisine faizin sorulduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Sadece kamu bankalarımız değil özel bankalarda da gerek mevduat gerek kredi faizlerindeki düşme sürecini takip ediyorsunuz. Ama daha durun yeni başladı. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor. Aldığımız tüm bu tedbirler ve ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde ekonomimizdeki güçlenmenin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bir futbolda bir de ekonomide dilin kemiğinin olmadığını, herkesin bir şey söylediğini ertesi gün de söylediğini unuttuğunu belirten Albayrak, "Dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak...' Al işte şimdi kara kara düşünüyor. '6'dan dolarlar aldık, ne yapacağız şimdi dolar 5'lere düştü'. Siz tutmaya devam edin elinizde o dolarları bakın ne olacak. Bu iş böyle. Siz daha çok beklersiniz." ifadesini kullandı.

"İkinci çeyrekle birlikte rahatlama"

Esnaf ve KOBİ'lere yönelik kredi paketlerinin ve imkanlarının kolaylaştırılması ve vergi muafiyetleri gibi pek çok desteği açıkladıklarını, bankaların ve reel sektörün likiditeye erişimi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Albayrak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı kredi kanallarının, yapılanmaların artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı bir ay olurken şubat ve martta bu sürecin daha da ilerlediğini çok net göreceğiz. İkinci çeyrekle birlikte, nisan ayıyla birlikte bir çok alanda rahatlamanın çok daha güçlü hissedildiğini, özellikle enflasyonun baz etkisiyle birlikte, enflasyonun çok daha hızlı ve güçlü düşmesi ve bununla faizlerin de çok daha hızlı ve sert düştüğünü göreceğiz. Çok daha güzel günler Türkiye'yi bekliyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA