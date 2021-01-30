Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali
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Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali

30.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 07:42
Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali

Geçen yıl ortaya çıkan ev giyiminin önlenemez yükselişi, 2021'in ilk ayında da sürüyor.

Geçen yıl ortaya çıkan ev giyiminin önlenemez yükselişi, 2021'in ilk ayında da sürüyor. Rahat ve güvende hissettirecek eşofman altları, bol tişörtler, sweatshirt'ler ve spor giyim parçaları, bu dönemde çoğumuzun giyinip kuşanırken ilk tercihi... Yalnızca evde değil açık havada yapılan arkadaş buluşmaları, yürüyüşler ve hatta toplantılara bile bu rahat kıyafetler eşlik ediyor.

Özellikle erkekler için son yıllarda popüler olan jogger pantolonlar, hem rahatlığı hem de havalı duruşlarıyla ev tarzının kurtarıcı parçalarından biri. Lastikli beliyle konforlu, tok duruşu ve kesimiyle de birçok ortama kolayca uyarlanabiliyor.

Gömlek, kazak ve altına sneakers eşleştirmesiyle şık bir görünüm kazandırırken, sweatshirt ve şişme montlarla daha sportif bir stil yaratıyor. Yalnızca jogger pantolonlar değil elbette, modern erkeğin 'ev hali' gardırobunda rahatlık ve şıklık vaat eden başka parçalar da var:

DÜZ TİŞÖRT

Düz bir tişört, rahat giyim tarzının olmazsa olmazı ve ilk aşamasıdır. Daha kalın ve dokulu kumaşı olan, vücudunuza oturmayan bir model seçerseniz, rahat ve aynı zamanda daha modern bir görünüm elde edersiniz. V ya da bisiklet yaka tercih etmek size kalmış ancak son yıllarda bisiklet yakalı modellerin daha gözde olduğunu söyleyebiliriz.

EŞOFMAN ALTI

Jogger pantolonlar her ne kadar farklı ortamlara daha rahat uyarlanabiliyor olsa da eşofmanın sağladığı rahatlığı yeterince vermiyor. Vücudunuzu tayt gibi sarmayan, kaliteli bir eşofman altı her daim vazgeçilmez olacaktır. Görünümünüzü bir üst seviyeye taşımak için kaşmir, yün ya da ipek kumaştan olanları da tercih edebilirsiniz.

KAPÜŞONLU SWEATSHIRT

Şüphesiz son yılların en stil sahibi parçalarından biri de kapüşonlu sweatshirt'ler... Neredeyse 7'den 70'e her yaş grubunu cezbeden bu zamansız parça, ev ve sokak giyiminin yıldızlarından biri. Çok popüler olduğu için düz, desenli ve neredeyse her renkte seçeneğini bulmak da mümkün. Kış aylarında açık havada giymek ve bu sırada vücut ısınızı dengelemek istiyorsanız, çeşitli kalınlıklarda ve materyallerde bulmanız mümkün.

BASIC SWEATSHIRT

Kapüşonlu olanlar evde yeterince rahat hissettirmiyorsa, düz ve bisiklet yaka olanların da çok kullanışlı ve zamansız olduğunu unutmayın. Daha uzun yıllar kullanmak için pamuklu kumaştan olanları tercih edebilirsiniz.

SPOR AYAKKABI

Bu konforlu görünümlere elbette en çok sneakers yakışıyor. Evde eşofman ve sweatshirt'ünüzle vakit geçirirken görünümünüzü spor ayakkabı, mont, güneş gözlüğü ve şapkayla tamamlayarak dışarıya çıkmaya da hazır hale gelebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Siyah ya da gri tonlarını tercih ederek kapüşonlu sweatshirt'ün kullanım alanını genişletebilirsiniz. Pull & Bear 159.95 lira

Sıcacık hırkalar da ev giyiminin kurtarıcılarından. Özellikle kare desenli olanlar oldukça popüler. Beymen Academia, 479 lira

Bu jogger pantolonu ister sweatshirt ve spor ayakkabıyla, ister oduncu gömlek ve postalla tamamlayın. H&M, 199 lira

Canlı renklerde bir tişört seçip enerjinizi yükseltebilirsiniz. Les Benjamins 299 lira

Blok desenli bu sweatshirt hem rahat hem de stil sahibi duruyor. Mavi 77.99 lira

Garanticiler için klasik modeller her zaman kurtarıcı olacaktır. Adidas, 292 lira

Rahat bir sneakers'ın yeri her zaman ayrıdır. Reebok'tan seçtik. 233 lira

Fermuarlı modeller de çok kullanışlı oluyor. WWF Market'te birçok seçenek var. 365 lira

Minimal beyaz bir tişört gardıropların demirbaş parçalarından... Re-clo, 89.99 lira

Stilinize son dokunuş, şık bir kasket olabilir... Seçiminizi klasik renklerden yana yapmanızı öneririz. Columbia, 153.93 lira

Kaynak: Hürriyet

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