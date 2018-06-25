Ragnar Sigurdsson'un Menajeri: Trabzonspr ile Görüştük

Trabzonspor stoper arayışlarına devam ederken, Rus temsilcisi Rostov forması giyen Ragnar Sigurdsson'un menaceri Martin Dahlin'den ilginç bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DEN TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞTÜK"

İzlanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan Dahlin, "Ragnar en az 3 yıl daha futbol oynamak istiyor. Görüşmelerde önceliğimizi Rostov'a verdik ancak Ragnar sözleşme yenilemek için daha iyi şartlar talep ediyor. Rostov dışında Türkiye'den, Trabzonspor ile görüştük" dedi.