Ragıp Zarakolu soruşturması: 2 kişi ifade verdi RAGIP Zarakolu'nun yazısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gazete ve internet sitesinin sorumluları ifade verdi.

RAGIP Zarakolu'nun yazısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gazete ve internet sitesinin sorumluları ifade verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ragıp Zarakolu'nun 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısıyla ilgili Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine iki sorumlu Fatih Polat ve Görkem Kınacı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ifadeye çağrıldı.Güvenlik Şube Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen Fatih Polat ve Görkem Kınacı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA