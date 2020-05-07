Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
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Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
07.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:35

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısındaki ifadeleriyle "darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef aldığı" suçlamasıyla yürütülüyor.  

Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yokö başlıklı yazısı nedeniyle  Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, "darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.

"AÇIKCA DARBE ÖZLEMİ VURGULANDI" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi. 

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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