Raging Fire Esports Valorant kadrosunu duyurdu!

TeamRagingFire Valorant kadrosunu duyurdu! Raging Fire Esports Valorant kadrosunda kimler var?

Valorant arenasına yeni bir takım katıldı! Türk espor takımı Raging Fire Esports VALORANT kadrosunu duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

RAGING FIRE ESPORTS VALORANT KADROSU

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Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak Raging Fire Esports forması altında mücadele edecek.

Raging Fire Esports Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımı görmek için buraya tıklayınız.

Kaynak: Playerbros