Ragbide ilk kez bir Türk kulübü Avrupa'da boy gösterecek
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Ragbide ilk kez bir Türk kulübü Avrupa'da boy gösterecek

Ragbide ilk kez bir Türk kulübü Avrupa'da boy gösterecek
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Hebepci - Haberler | Spor

Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa 7'li kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecekRagbi Kadın Milli Takımı ve Firüzköy Ragbi Takımı'nın kaptanı Nermin Cem: İyi bir hazırlık dönemi geçirdik.

Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa 7'li kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ragbi Kadın Milli Takımı ve Firüzköy Ragbi Takımı'nın kaptanı Nermin Cem:  İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa'da da iyi bir başarı elde etmeyi istiyoruz

Gökhan HEBEPÇİ - - 

Ragbide ülkemizi kulüpler bazında uluslararası alanda ilk kez temsil edecek olan Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa 7'li kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Kadınlar 1. Ligi'nde geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşayıp, bu sezon ise ikincilik elde eden Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, ülkemizi uluslararası turnuvada temsil etme hakkı kazandı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 7'li kulüpler Şampiyonası'nda Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, Rusya, Polonya, Macaristan, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin güçlü ekipleriyle aynı grupta mücadele edecek.Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve ekibi de, Firüzköy Kadın Ragbi Takımı'nın Avcılar Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirdiği idmanı takip edip, sporculara Rusya yolculuğu öncesinde başarılar diledi.Burada sporcularla birlikte kısa bir açıklama yapan Hançerli, Firüzköy Ragbi Takımı'nın, Türkiye'nin kadınlar ragbisindeki en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek, "Firüzköy mahallemizin adını taşıyan Firüzköy Kadın Ragbi Takımı, ülkemizi Rusya'da temsil edecek. Geçtiğimiz yıl şampiyon olup, bu sezon da Türkiye ikincisi olan Firüzköy Ragbi Takımı'mızdan da dünya ölçeğinde bir başarı bekliyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinde yaygın olan ragbinin, Türkiye'de de kadınlardaki en güçlü temsilcisi Firüzköy. Kendileriyle gurur duyuyoruz" dedi.Firüzköy Kulübü Başkanı Recep Baş da, "Öncelikle desteklerinden ötürü Avcılar Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizi Rusya'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Firüzköy Ragbi Takımı Antrenörü Doğan Doğan ise, hedeflerini daha da yükselteceklerini vurgulayarak, "Turnuvaya katılan profesyonel kulüpler, olimpiyatlarda yer almış oyuncu kadrosu ile hem Türkiye için, hem de kulübümüz için büyük bir deneyim olacak. Bu kazanacağımız tecrübeyle hedeflerimizi daha da yükselteceğiz. Önümüzdeki sezon da alt yapımızı tekrar kurarak, U18-Kadınlar, U18-Erkekler ile Türkiye liglerinde rekabet için yer alacağız" şeklinde konuştu.

Ragbi Kadın Milli Takımı ve Firüzköy Ragbi Takımı'nın kaptanlığını yapan Nermin Cem de, "Arkadaşlarımızla geçen sene güzel bir şampiyonluk yaşamıştık. Bunun neticesinde de bu yıl düzenlenen Rugby Avrupa 7'li kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Bu noktada bizi destekleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Türkiye'de, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ilk takım olacağız. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa'da da iyi bir başarı elde etmeyi istiyoruz"  ifadelerini kullandı.

Ragbide ilk kez bir Türk kulübü Avrupa'da boy gösterecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Hebepci

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