Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyük Erkekler Avrupa 7'li Ragbi Konferans-1 Şampiyonası'na katılacak Türkiye Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı'nın Samsun kampı sona erdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gün süren kampı tamamlayan milli takımın teknik direktörü Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp döneminin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Çarşamba'nın çok güzel imkanlara sahip olduğunu belirten Ngue, "Burada 13 gün boyunca çok iyi hazırlandık. Geçen yıla göre gelişim gösterdik ve kazandığımız tecrübe ile bu sene şampiyon olarak bir üst lige katılacağımıza inanıyorum." dedi.

Turnuvada iddialı olduklarını dile getiren milli takımın yardımcı antrenörü Erkan Göral ise "Grubumuzda Bosna Hersek, Karadağ ve Moldova takımları yer alıyor. Grubumuzda final oynadığımız takdirde bir üst lige yani Konferans-2'ye çıkabiliyoruz. İnşallah grubumuzda şampiyon olarak 25 Haziran'da Türkiye'ye döneceğiz." diye konuştu.