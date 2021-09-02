Ragbi Milli Takımı kampa girdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 5'li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası'na katılacak Ragbi Milli Takımı'nın hazırlık kampı Kocaeli'de başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 5'li Plaj Ragbi Avrupa Şampiyonası'na katılacak Ragbi Milli Takımı'nın hazırlık kampı Kocaeli'de başladı.

Milliler, çalışmalarını 10 Eylül'e kadar Kandıra ilçesi Babalı sahilinde sürdürecek.

Ragbi Erkek Milli Takım Antrenörü Yusuf Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayında Moldova'da gerçekleşen Plaj Ragbi yarışmasının birinci etabında beşinci sırada yer alarak final etabına katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Ragbi Kadın Milli Takım Antrenörü Engin Kömürcü de sporculara güvendiklerini belirterek, şampiyonadan başarıyla ayrılmayı ümit ettiklerini kaydetti.

Misafirperverlikleri için Kandıra halkına teşekkür eden Kömürcü, "Çalışmalarımızı 10 Eylül'e kadar burada sürdüreceğiz. Sonrasında Moskova'daki Avrupa Şampiyonası'na dahil olacağız. Rusya, Hırvatistan, Moldova ve Letonya ile mücadele edeceğiz. Rakiplerimizi biliyoruz, daha önce onlarla karşılaştık. Burada eksiklerimiz tamamlayıp oradan da başarılı bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım