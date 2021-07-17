RAFTİNGLE SERİNLEDİLER

ÇUKUROVA'nın bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteyen Adanalı doğaseverler, çareyi sahiller, kanyon yürüyüşleri ve rafting turlarında buluyor.

ÇUKUROVA'nın bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteyen Adanalı doğaseverler, çareyi sahiller, kanyon yürüyüşleri ve rafting turlarında buluyor.

Adrenalin yanı sıra heyecan, macera ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen Adanalılar, soğuk sularda rafting yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nün (PRODOSS), Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon'da düzenlediği rafting etkinliği büyük ilgi gördü. Köprülü Kanyon Milli Park sahasında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, 2 günlük programda Alanya'nın Dim Çayı'nın soğuk sularında yüzdü, Jeeplerle safari turu yaptı. Her yıl binlerce rafting tutkununu ağırlayan Köprü Çay'da 10'nar kişilik gruplar halinde bindikleri botlarla nehirde yol alan Adanalılar, 14 kilometrelik parkurda adrenalin dolu saatler yaşadı. Yer yer 5 metre derinliğinde ki Köprü Çay'a atlayan rafting severler soğuk sularda yüzerek hem eğlendi, hem de serinleyerek stres attı.

Etkinlik lideri Özkan Demircioğlu, "Adana'nın bunaltıcı sıcaklarından, buz gibi soğuk sularda her anı dolu dolu 2 gün yaşadık. Heyecan, adrenalin ve eğlencenin bitmesini istemediğimiz bir etkinlik oldu. Öyle ki, "birkaç gün daha kalalım" diyen üyelerimiz oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı