Raftingcileri evlerinde ağırladılar

18.10.2019 13:20

Van'ın Bahçesaray ilçesinde başlayan Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan sporcuları, ilçe sakinleri evlerinde misafir etti.

Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılacak sporcuları ağırlamak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çağrısı üzerine evlerini sporcular için hazırlayan vatandaşlar, misafirperverlik örneği sergiledi.

"150 sporcumuz evlerde ağırlanıyor"



Yarışma için ilçeye 40 ilden gelen 600 sporcunun bir kısmı, belirlenen yerlerde ağırlanırken, vatandaşlar 150 sporcuyu evlerinde misafir etti.

Bahçesaray Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Orhan, AA muhabirine, ilçe sakinlerinin, doğunun misafirperverliğini en güzel şekilde gösterdiğini söyledi.

Yapılan duyuruya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Federasyon bu yarışmayı açıkladığı zaman biz 15 gün öncesinden yoğun bir katılımın olacağını öğrendiğimizde, Bahçesaray halkına bir duyuru yaptık. 'Gelecek olan misafirlerimizi evlerinde ağırlamak isteyenler bizlere ulaşsın' dedik. İnanılmaz bir talep oldu. Misafirlerimiz rahat etsin diye evde hazırlıklar yapıldı. Şu an 150'ye yakın bayan sporcumuzu evlerde misafir ettik. Kendilerini rahat hissetsinler diye evleri onlara tahsis ettik. Misafirlerimiz ilçeye giriş yaptığında ilçe merkezinde karşılandıklarında kimin hangi ailenin yanına gideceği beliydi. Bahçesaraylılar, 'buraya yüzlerce insan geldi, dışarıda kalan var mı, bize de gelsinler, evimiz boş hemen hazırlayalım' dediler. Gururlandık."

"Kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamaya çalıştık"

Evinde 7 sporcuyu misafir eden Teymur Demirtaş, şampiyona için ilçeye gelen sporcuları evinde ağırladığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Buraya gelen bütün sporcularımızı biz kardeşlerimiz olarak gördük." diyen Demirtaş, "Bahçesaray halkı misafirperverliğini gösterdi. Bu sporcu kardeşlerimizi evimizde misafir ettik. Buradan ayrılana kadar evin bir bireyi olarak göreceğiz. Aynı kendi evlerindeymişim gibi hissetmelerini sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Muğla'dan gelen milli antrenör Mustafa Ali Akbulut, ülkenin doğusuyla batısıyla birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve bunun en güzel örneğinin Bahçesaray'da yaşandığını belirterek, "Çocuklarımızın doğuya gelip, buradaki insanları tanıması, coğrafyasını görmesi bizim için gerçekten çok değerli ve çok önemli şeyler." diye konuştu.

"İlk defa bir yer yatağında uyudum"

Sporcu Feyza Nur Karabacak da şampiyona için geldikleri ilçede bir ailenin misafiri olduklarını ve bunun da kendilerini çok etkilediğini ifade ederek, "Bize yemekler hazırlamışlar. Her şey çok güzeldi. Açıkçası bunun bizi çok motive ettiğini düşünüyorum." dedi.

Misafir oldukları evde kendilerini yabancı hissetmediklerini dile getiren Sever Yılmaz ise "İlk defa yer yatağında uyudum, daha önce hiç böyle uyumamıştım ama çok rahat olduğunu da gördüm. Buradaki bu güzellikleri gördükten sonra buraya rafting değil gezmeye gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"3 kızım vardı, 7 kızım oldu"

Antalyalı Büşra Cirit de misafirlik esnasında aileler arasında bir dostluğun başladığını anlatarak, "Çok beğendim. Hatta annemle görüştüm, 'nerede kalıyorsunuz' dedi, 'burada bir ailenin yanında kalıyorum' dediğimde onun da içi rahat etti. Annem onlara selam söyleyerek, Antalya'ya davet etti." şeklinde konuştu.

Ev sahibi Neslihan İlhan ise doğuda yaşayan insanların çok misafirperver olduğunu ifade ederek, "3 kızım vardı, şimdi 4 tane daha geldi, 7 kızım oldu." dedi.

Kaynak: AA