Raftingciler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor
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Raftingciler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor
Raftingciler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting takımı 7-11 Nisan'da Mersin'de yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonasına hazırlanıyor.

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Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting takımı 7-11 Nisan'da Mersin'de yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonasına hazırlanıyor.

Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting takımı, hazırlık çalışmalarını Dalaman çayı, rafting parkurunda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Isınma hareketlerinin ardından yelek ve kasklarını giyen sporcular, Dalaman Çayı'nda kürek çekiyor.

Kulüp Başkanı Saniye Uyar Kırık AA muhabirine, Türkiye Rafting Federasyonunun düzenlediği, birinci ayak Türkiye Rafting şampiyonasına 20 sporcuyla katılacakların söyledi.

Sporcuların haftanın her günü çalışarak şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Kırık, "Mersin Göksu Nehri'nde ilk defa yarışacağız. Çalışmalarımıza büyük bir hız verdik. Sporcularımızın aileleri de büyük destek veriyor. Sporcularımız disiplinli, hırslı, azimli ve istekli bir şekilde çalışmalara devam ediyor." dedi.

Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğunu alarak iyi dereceler elde etmek olduğunu belirten Kınık, Muğla'ya şampiyonluk kupasıyla dönmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcular da, iddialı oldukları şampiyonaya, haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlandıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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